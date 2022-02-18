Реал рассматривает Додо как сменщика для Дани Карвахаля

Фулбек «Шахтера» попал в сферу внимания мадридского гранда

  • 18.02.2022 10:04
  • 1957 просмотров
  • 7 комментариев
Реал рассматривает Додо как сменщика для Дани Карвахаля
© ФК Шахтер. Додо

Руководство мадридского «Реала» рассматривает варианты по усилению правого фланга обороны, где играет 30-летний Дани Карвахаль.

В стане «бланкос» понимают, что опытному футболисту нужно подыскивать сменщика, а потому имеют сразу несколько кандидатов для потенциального трансфера.

Одним из них является 23-летний бразильский легионер «Шахтера» Додо, которого, согласно прежней информации из прессы, «горняки» оценивают в 25 миллионов евро.

Помимо Додо в следующем сезоне усилить правый фланг «Реала» могут Норди Мукиеле из «Лейпцига», Рис Джеймс из «Челси» и Альваро Одриосола, который принадлежит мадридцам, но в настоящий момент на правах аренды выступает за «Фиорентину».

Источник — DefensaCentral

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Artyom_I, 18.02.2022 10:19
    +2
    За 30 млн. евро можно продавать и наигрывать Тобиаса))
    Ссылка
    online
    LFC, 18.02.2022 11:12 (изменен)
    +1
    New Zealander, 18.02.2022 10:28
    Менше ніж за 50 лямов продавати не варто, адже Шахтар не страждає від безгрошів'я як декотрі.
    тимофеючка какие 50 лямов? все уже поняли насчет ваших бревен бразильских все особенно после допингового фреда и как МЮ лоханулся
    --
    https://sport.ua/news/571764-milliarder-retkliff-myu-glupo-tratil-dengi-pri
    mer-etogo-fred

    А вот пруф
    Ссылка
    online
    Garian17, 18.02.2022 10:22
    +1
    Тут навіть думати не варто. Зараз гроші рахують всі. Спершу будуть пробувати свого Одріосолу. Потім, якщо не заграє, будуть розглядати гравців з Європи, а вже після того - дивитись на Додо.
    Ссылка
    online
    LFC, 18.02.2022 11:15 (изменен)
    0
    Xозяин ботвы, 18.02.2022 11:08
    А Шкурина можно продать в Реал
    Суркис доплатит ещё шубами
    Шкурина не покупало Динамо - он в аренде до конца сезона. Так что доплачивать будет цска мордор.
    --
    "9 июля 2021 года перешёл в киевское «Динамо» на правах аренды до конца сезона 2021/22 с правом выкупа"
    Ссылка
    Xозяин ботвы, 18.02.2022 11:08
    -1
    А Шкурина можно продать в Реал
    Суркис доплатит ещё шубами
    Ссылка
    online
    andi Mir, 18.02.2022 10:10
    -3
    Ссылка
    online
    New Zealander, 18.02.2022 10:28
    -4
    Менше ніж за 50 лямов продавати не варто, адже Шахтар не страждає від безгрошів'я як декотрі.
    Ссылка
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