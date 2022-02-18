Реал рассматривает Додо как сменщика для Дани Карвахаля

Руководство мадридского «Реала» рассматривает варианты по усилению правого фланга обороны, где играет 30-летний Дани Карвахаль.

В стане «бланкос» понимают, что опытному футболисту нужно подыскивать сменщика, а потому имеют сразу несколько кандидатов для потенциального трансфера.

Одним из них является 23-летний бразильский легионер «Шахтера» Додо, которого, согласно прежней информации из прессы, «горняки» оценивают в 25 миллионов евро.

Помимо Додо в следующем сезоне усилить правый фланг «Реала» могут Норди Мукиеле из «Лейпцига», Рис Джеймс из «Челси» и Альваро Одриосола, который принадлежит мадридцам, но в настоящий момент на правах аренды выступает за «Фиорентину».