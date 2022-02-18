Реал рассматривает Додо как сменщика для Дани Карвахаля

Руководство мадридского «Реала» рассматривает варианты по усилению правого фланга обороны, где играет 30-летний Дани Карвахаль.
В стане «бланкос» понимают, что опытному футболисту нужно подыскивать сменщика, а потому имеют сразу несколько кандидатов для потенциального трансфера.
Одним из них является 23-летний бразильский легионер «Шахтера» Додо, которого, согласно прежней информации из прессы, «горняки» оценивают в 25 миллионов евро.
Помимо Додо в следующем сезоне усилить правый фланг «Реала» могут Норди Мукиеле из «Лейпцига», Рис Джеймс из «Челси» и Альваро Одриосола, который принадлежит мадридцам, но в настоящий момент на правах аренды выступает за «Фиорентину».
Источник — DefensaCentral
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https://sport.ua/news/571764-milliarder-retkliff-myu-glupo-tratil-dengi-pri
mer-etogo-fred
А вот пруф
Суркис доплатит ещё шубами
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"9 июля 2021 года перешёл в киевское «Динамо» на правах аренды до конца сезона 2021/22 с правом выкупа"
Суркис доплатит ещё шубами
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