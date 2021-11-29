Додо интересен Интеру. Шахтер оценивает защитника в 25 миллионов евро

Миланский «Интер» заинтересован в приобретении нового правого защитника, так как пришедший в команду летом 25-летний нидерландец Дензел Дюмфрис не оправдывает ожиданий главного тренера коллектива Симоне Индзаги.

Одним из интересных для «Интера» вариантов усиления является 23-летний бразилец Додо из «Шахтера».

Отмечается, что агент Додо Джулиано Бертолуччи имеет прекрасные отношения со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио, что может помочь осуществлению сделки.

Главной же преградой на пути потенциального трансфера является желание «Шахтера» выручить от продажи Додо не менее 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Додо провел 23 матча за «горняков», в которых отличился 4 результативными передачами.