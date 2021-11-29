Додо интересен Интеру. Шахтер оценивает защитника в 25 миллионов евро

Контракт бразильца с «горняками» действует до 31 августа 2025 года

  • 29.11.2021 09:43
  • 626 просмотров
  • 5 комментариев
Додо интересен Интеру. Шахтер оценивает защитника в 25 миллионов евро
© ФК Шахтер. Додо

Миланский «Интер» заинтересован в приобретении нового правого защитника, так как пришедший в команду летом 25-летний нидерландец Дензел Дюмфрис не оправдывает ожиданий главного тренера коллектива Симоне Индзаги.

Одним из интересных для «Интера» вариантов усиления является 23-летний бразилец Додо из «Шахтера».

Отмечается, что агент Додо Джулиано Бертолуччи имеет прекрасные отношения со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио, что может помочь осуществлению сделки.

Главной же преградой на пути потенциального трансфера является желание «Шахтера» выручить от продажи Додо не менее 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Додо провел 23 матча за «горняков», в которых отличился 4 результативными передачами.

Источник — InterLive

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 29.11.2021 10:14
    0
    Вранье. Там не меньше 50 лямов. Так что очередная утка.
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    ToeFat
    ToeFat, 29.11.2021 10:14
    0
    а чого не 125? або й 200 це ж гравець "вєлікого" клюба,аналога Барселони,а то й краще
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    Dreifus
    Dreifus, 29.11.2021 10:05
    0
    За 25 надо отдавать. Тем более пока ему 23. После 25 цена начнет падать.
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    Умник
    Умник, 29.11.2021 10:03
    0
    Началось.
    Бля это теперь до конца января терпеть.
    А чем он лучше Матео Дармиана Дамброзио?
    И плюс интер имеет колоссальные долги из за Алексиса Санчеса и Лукаку.
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 29.11.2021 09:58
    -1
    Купили за 2 ляма, а продать за 25? А хлеборезка не треснет? Не является игроком сборной, команда в полном ауте в Еврокубках и такую цену?! Пусть ДодИК готовится к "золотой" клетке, другой перспективы у него в Шахтере не будет! Матузалем, Марлос и многих другие не дадут соврать
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