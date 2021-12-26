Еще один экс-игрок Вереса подпишет контракт с Перемогой

Виталий Тимофеенко вслед за Робертом Гегедошем станет игроком клуба Второй лиги

  • 26.12.2021 14:51
  • 486 просмотров
  • 0 комментариев
Еще один экс-игрок Вереса подпишет контракт с Перемогой
© ФК Верес. Виталий Тимофиенко

Бывший полузащитник «Вереса» Виталий Тимофиенко недолго оставался без команды. 28-летний хавбек подпишет контракт с «Перемогой».

Тимофиенко является уроженцем Славянска и воспитанником донецкого «Металлурга». Ранее он также выступал алчевскую «Сталь», «Горняк-Спорт», «Авангард» и «Черкащину».

Тимофиенко отыграл за «Верес» в 46 матчах (четыре игры во Второй лиге, 24 матча в Первой лиге, 12 поединков в УПЛ и шесть кубковых матчей) забил два мяча.

На зимний перерыв «Перемога» ушла на третьем месте в турнирной таблице группы Б Второй лиги, набрав 39 очков.

Напомним, ранее «Перемога» подписала бывшего форварда «Вереса» Роберта Гегедоша.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности