Еще один экс-игрок Вереса подпишет контракт с Перемогой

Бывший полузащитник «Вереса» Виталий Тимофиенко недолго оставался без команды. 28-летний хавбек подпишет контракт с «Перемогой».
Тимофиенко является уроженцем Славянска и воспитанником донецкого «Металлурга». Ранее он также выступал алчевскую «Сталь», «Горняк-Спорт», «Авангард» и «Черкащину».
Тимофиенко отыграл за «Верес» в 46 матчах (четыре игры во Второй лиге, 24 матча в Первой лиге, 12 поединков в УПЛ и шесть кубковых матчей) забил два мяча.
На зимний перерыв «Перемога» ушла на третьем месте в турнирной таблице группы Б Второй лиги, набрав 39 очков.
Напомним, ранее «Перемога» подписала бывшего форварда «Вереса» Роберта Гегедоша.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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