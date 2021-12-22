ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош подписал контракт с клубом Второй лиги

«Перемога» объявила о подписании контракта с бывшим форвардом ровенского «Вереса» Робертом Гегедошем.
Об условиях соглашения с 28-летним игроком не сообщается. Также клуб подписал 22-летнего левого вингера Ивана Будняка.
В нынешнем сезоне на счету Гегедоша 1 гол и 1 ассист в 14 матчах УПЛ, в которых Роберт суммарно провел на поле 507 минут.
Источник — Sport.ua
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