ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош подписал контракт с клубом Второй лиги

Экс-форвард «Вереса» продолжит карьеру в «Перемоге»

  • 22.12.2021 11:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош подписал контракт с клубом Второй лиги
© ФК Перемога. Роберт Гегедош

«Перемога» объявила о подписании контракта с бывшим форвардом ровенского «Вереса» Робертом Гегедошем.

Об условиях соглашения с 28-летним игроком не сообщается. Также клуб подписал 22-летнего левого вингера Ивана Будняка.

В нынешнем сезоне на счету Гегедоша 1 гол и 1 ассист в 14 матчах УПЛ, в которых Роберт суммарно провел на поле 507 минут.

Источник — Sport.ua

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