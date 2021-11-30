Стали известны планы Фенербахче в отношении Аллахьяра

20-летний форвард Аллахьяр Сайядманеш, контракт которого принадлежит «Фенербахче», в конце нынешнего года покинет «Зарю», где он выступает на правах аренды.
Как сообщалось ранее, луганский клуб не будет активировать опцию выкупа Сайядманеша за 3,5 миллиона евро, а продлевать аренду еще на полгода не желают в «Фенербахче».
Будущее Аллахьяра в стане стамбульской команды напрямую зависит от решения наставника этой команды Витора Перейры. Ожидается, что португалец оценит прогресс иранца по возвращению из «Зари», а затем вынесет свой вердикт.
Ранее сообщалось, что на приобретение Аллахьяра в зимнее трансферное окно нацелился «Андерлехт».
Источник — Sabah
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чомусь думав, що він значно старший.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.