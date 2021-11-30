Стали известны планы Фенербахче в отношении Аллахьяра

Иранский форвард покинет «Зарю» в конце нынешнего года

  • 30.11.2021 12:21
  • 3309 просмотров
  • 4 комментария
Стали известны планы Фенербахче в отношении Аллахьяра
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

20-летний форвард Аллахьяр Сайядманеш, контракт которого принадлежит «Фенербахче», в конце нынешнего года покинет «Зарю», где он выступает на правах аренды.

Как сообщалось ранее, луганский клуб не будет активировать опцию выкупа Сайядманеша за 3,5 миллиона евро, а продлевать аренду еще на полгода не желают в «Фенербахче».

Будущее Аллахьяра в стане стамбульской команды напрямую зависит от решения наставника этой команды Витора Перейры. Ожидается, что португалец оценит прогресс иранца по возвращению из «Зари», а затем вынесет свой вердикт.

Ранее сообщалось, что на приобретение Аллахьяра в зимнее трансферное окно нацелился «Андерлехт».

Источник — Sabah

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 30.11.2021 13:17
    +3
    Еще будет прогрессировать, всего 20 лет ему. Не знаю какая там ситуация с деньгами у Зори, но потеря такого игрока будет ощутимой.
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    Sauron
    Sauron, 30.11.2021 12:33
    +3
    Гарний гравець.
    Чомусь думав, що він значно старший.
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    Kevko
    online
    Kevko, 30.11.2021 14:02
    0
    3,5 млн дол. Стоимость не выглядит завышенной
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 30.11.2021 13:28
    0
    KIEWADIM, 30.11.2021 13:17
    Еще будет прогрессировать, всего 20 лет ему. Не знаю какая там ситуация с деньгами у Зори, но потеря такого игрока будет ощутимой.
    Та уж явно похуже чем у Динамо
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