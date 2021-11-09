Андерлехт нацелен выкупить Аллахьяра

Один из наиболее финансово обеспеченных клубов Бельгии «Андерлехт» нацелен на покупку иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, который на правах аренды из «Фенербахче» выступает в составе «Зари».
У украинского клуба есть согласованная опция на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако таких средств «Заря» не имеет, по причине чего вскоре расстанется с форвардом.
В то же время, «Фенербахче» рассчитывает выгодно использовать интерес к Аллахьяру, и продать его по максимально возможной цене.
Несмотря на то, что в бельгийских СМИ «Андерлехт» называется претендентом № 1 на Аллахьяра, также там подчеркивается, что интерес к форварду проявляют ПСВ, «Шахтер» и «Торино».
Ранее сообщалось, что «Заря» предложила «Фенербахче» обменять Аллахьяра на Кочергина.
Источник — Voetbal Nieuws
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