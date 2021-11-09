Андерлехт нацелен выкупить Аллахьяра

Похоже, иранский бомбардир не останется в «Заре»

  • 09.11.2021 09:20
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  • 1 комментарий
Андерлехт нацелен выкупить Аллахьяра
© ФК Заря

Один из наиболее финансово обеспеченных клубов Бельгии «Андерлехт» нацелен на покупку иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, который на правах аренды из «Фенербахче» выступает в составе «Зари».

У украинского клуба есть согласованная опция на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако таких средств «Заря» не имеет, по причине чего вскоре расстанется с форвардом.

В то же время, «Фенербахче» рассчитывает выгодно использовать интерес к Аллахьяру, и продать его по максимально возможной цене.

Несмотря на то, что в бельгийских СМИ «Андерлехт» называется претендентом № 1 на Аллахьяра, также там подчеркивается, что интерес к форварду проявляют ПСВ, «Шахтер» и «Торино».

Ранее сообщалось, что «Заря» предложила «Фенербахче» обменять Аллахьяра на Кочергина.

Источник — Voetbal Nieuws

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nordi
    online
    nordi, 09.11.2021 09:36
    +1
    дуже дивна позиція Зорі...та кредит візьміть, викупіть за 3,5млн і перепродайте за 5 одним махом. Він зараз цих коштів 100% вартий, я думаю і 7-8 теж.
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