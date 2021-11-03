Источник: Заря предложила Фенербахче обменять Кочергина на Аллахьяра

Луганская «Заря» предложила турецкому «Фенербахче» провести обмен игроками, сообщает турецкий журналист Ахмет Конанч.

Луганчане планируют отдать полузащитника Владислава Кочергина, а взамен бесплатно получить контракт форварда Аллахьяра Сайядманеша, который уже выступает за «Зарю» на правах аренды.

Сумма выкупа иранского нападающего составляет 3,5 млн евро. Луганский клуб хочет сохранить в своей команде форварда, но не намерен платить эту сумму.

25-летний Владислав Кочергин был переведен в дубль «Зари». До того он провел 14 матчей и забил 5 голов в текущем сезоне. Аллахьяр Сайядманеш забил 7 голов в 17 поединках во всех турнирах за команду Виктора Скрипника.