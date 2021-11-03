Источник: Заря предложила Фенербахче обменять Кочергина на Аллахьяра

Сумма выкупа иранского нападающего составляет 3,5 млн евро

  • 03.11.2021 23:39
  • 1196 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Заря предложила Фенербахче обменять Кочергина на Аллахьяра
© FootBoom. Владислав Кочергин

Луганская «Заря» предложила турецкому «Фенербахче» провести обмен игроками, сообщает турецкий журналист Ахмет Конанч.

Луганчане планируют отдать полузащитника Владислава Кочергина, а взамен бесплатно получить контракт форварда Аллахьяра Сайядманеша, который уже выступает за «Зарю» на правах аренды.

Сумма выкупа иранского нападающего составляет 3,5 млн евро. Луганский клуб хочет сохранить в своей команде форварда, но не намерен платить эту сумму.

25-летний Владислав Кочергин был переведен в дубль «Зари». До того он провел 14 матчей и забил 5 голов в текущем сезоне. Аллахьяр Сайядманеш забил 7 голов в 17 поединках во всех турнирах за команду Виктора Скрипника.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 04.11.2021 00:11
    0
    Интересно откуда этот Ахмет взял эту информацию?
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    Barsa
    Barsa, 04.11.2021 00:07
    0
    Зачем распостранять не проверенные слухи? Позорище
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