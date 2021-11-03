Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра

Луганчане хотят оставить нападающего у себя

  • 03.11.2021 12:50
  • 908 просмотров
  • 2 комментария
Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр Сайядманеш

Луганская «Заря» ведет переговоры с турецким клубом «Фенербахче» о продлении аренды иранского нападающего Аллахьяра Сайадманеша.
 
Арендное соглашение 20-летнего иранца рассчитано до декабря текущего года, но клуб из Луганска надеется сохранить игрока до окончания чемпионата Украины. Условия те же – аренда с правом выкупа. 
 
Аллахьяр перешел в «Зарю» из «Фенербахче» осенью 2020 года. До этого он на правах аренды выступал за другой клуб из Турции – «Истанбулспор». За «Зарю» в чемпионате Украины сыграл 31 матч и забил 11 мячей.

Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

(5 голосов)

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Комментарии
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    odiniznashih
    odiniznashih, 03.11.2021 13:43 (изменен)
    0
    vruthiy-112, 03.11.2021 13:36
    Хоч якісь новини позитивні. Сподіваюсь Металіст його забере згодом.!!!
    В Металлист он сам не пойдет.
    Уходить надо в другой чемпионат, в Европу.
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    vruthiy-112
    vruthiy-112, 03.11.2021 13:36
    0
    Хоч якісь новини позитивні. Сподіваюсь Металіст його забере згодом.!!!
    Ссылка
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