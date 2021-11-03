Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра

Луганская «Заря» ведет переговоры с турецким клубом «Фенербахче» о продлении аренды иранского нападающего Аллахьяра Сайадманеша.



Арендное соглашение 20-летнего иранца рассчитано до декабря текущего года, но клуб из Луганска надеется сохранить игрока до окончания чемпионата Украины. Условия те же – аренда с правом выкупа.



Аллахьяр перешел в «Зарю» из «Фенербахче» осенью 2020 года. До этого он на правах аренды выступал за другой клуб из Турции – «Истанбулспор». За «Зарю» в чемпионате Украины сыграл 31 матч и забил 11 мячей.