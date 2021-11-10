Фенербахче ответил Заре по Аллахьяру: ждать ли новой аренды?

Луганская «Заря» хочет сохранить в составе арендованного у «Фенербахче» иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, договор по которому истекает 31 декабря.

По нашей информации, «Фенербахче» категорически отказался рассматривать возможность продления аренды, дав понять «Заре», что та должна либо оформить согласованный выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, либо в январе вернуть иранца.

Не выглядит интересным для «Фенербахче» и потенциальный обмен Аллахьяра на украинского хавбека Владислава Кочергина, который ныне сослан в дубль «Зари» за нежелание подписывать новый контракт.

Ранее сообщалось, что виды на Аллахьяра имеют несколько клубов Европы, а фаворитом в прессе называется бельгийский «Андерлехт».