Фенербахче ответил Заре по Аллахьяру: ждать ли новой аренды?

Луганчане хотели бы оставить иранца в команде до конца сезона

  • 10.11.2021 19:21
  • 3784 просмотра
  • 11 комментариев
Фенербахче ответил Заре по Аллахьяру: ждать ли новой аренды?
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш (вверху)

Луганская «Заря» хочет сохранить в составе арендованного у «Фенербахче» иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, договор по которому истекает 31 декабря.

По нашей информации, «Фенербахче» категорически отказался рассматривать возможность продления аренды, дав понять «Заре», что та должна либо оформить согласованный выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, либо в январе вернуть иранца.

Не выглядит интересным для «Фенербахче» и потенциальный обмен Аллахьяра на украинского хавбека Владислава Кочергина, который ныне сослан в дубль «Зари» за нежелание подписывать новый контракт.

Ранее сообщалось, что виды на Аллахьяра имеют несколько клубов Европы, а фаворитом в прессе называется бельгийский «Андерлехт».

Источник — Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.11.2021 19:29
    +3
    Очень жаль, но у Зари нет таких денег без Аллахьяра это совсем другая команда какая классная связка с Шахабом у них вышла
    Ссылка
    ARTA LC
    ARTA LC, 10.11.2021 19:48
    +2
    Заря заработала за эту Лигу конференций 3,94 млн евро, уже заработали на Аллахьяра и еще останется... Если еще наиграют на победу (500т.) или ничью(166т.), то еще на пару новичков и премию можно будет рассчитывать
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    belerilf1
    belerilf1, 10.11.2021 19:28
    +2
    3.5 млн за этого иранца немного, смогут дороже продать.
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 10.11.2021 19:39
    +1
    Могли бы предложить сейчас выкупить за 50% + 50% от будущей перепродажи - если он будет стоить больше 3,5 млн, то это выгоднее.
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    belerilf1
    belerilf1, 10.11.2021 19:30
    +1
    вообще забавная ситуация в Заре, у них иранское нападение сильнее чем у динамки.
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    Dosik
    online
    Dosik, 10.11.2021 19:29
    +1
    Заря не даст таких денег.
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    Alex86 1
    Alex86 1, 10.11.2021 20:09
    0
    Если смотреть с позиции владельца игрока то все вполне логично, можно выручить какие-то $, а не заниматся меценатством и давать за копейки или бесплатно игрока укр. клубу
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    mmuk
    online
    mmuk, 10.11.2021 19:53
    0
    Купляти треба! Дешево, ще коштує, якщо вони взагалі, щось хочуть
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 10.11.2021 19:40
    0
    belerilf1, 10.11.2021 19:30
    вообще забавная ситуация в Заре, у них иранское нападение сильнее чем у динамки.
    Заря форвардами усилилась, забивают много.
    Теперь с защитой проблему надо решить.
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 10.11.2021 20:01 (изменен)
    -4
    Неудивительно, фармец дырявых
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 10.11.2021 20:03 (изменен)
    -6
    Метал новый чемпион
    остальным нырять в бетон
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