Родригеш заинтересовал греческий клуб

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Скандальный хавбек, который в этом сезоне выступает на правах аренды за французский «труа», заинтересовал «Арис».

Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Родригеш не нужен Луческу.