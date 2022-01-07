Родригеш заинтересовал греческий клуб

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в чемпионате Греции.
Скандальный хавбек, который в этом сезоне выступает на правах аренды за французский «труа», заинтересовал «Арис».
Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Родригеш не нужен Луческу.
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