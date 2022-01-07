Родригеш заинтересовал греческий клуб

26-летний люксембуржец попал в сферу интересов «Ариса»

  • 07.01.2022 04:20
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Родригеш заинтересовал греческий клуб
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Скандальный хавбек, который в этом сезоне выступает на правах аренды за французский «труа», заинтересовал «Арис».

Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Родригеш не нужен Луческу.

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