Источник: Родригеш не нужен Луческу

26-летний люксембургский вингер «Труа» Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», может досрочно покинуть французский клуб, за который он выступает на правах аренды.

Родригеш не попадал даже в заявку команды в пяти последних матчах чемпионата Франции.

Если все же «Труа» решит уже этой зимой досрочно прервать арендный договор с футболистом, возвращение Жерсона в «Динамо» фактически исключено. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу против сотрудничества с люксембургским легионером, поэтому столичному клубу придется подыскать новый вариант трудоустройства для игрока, который имеет проблемы с дисциплиной.

В текущем сезоне Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.