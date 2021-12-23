Источник: Родригеш не нужен Луческу

Футболист «Динамо», выступающий за «Труа» на правах аренды, не будет играть за киевский клуб

  • 23.12.2021 15:53
  • 1543 просмотра
  • 6 комментариев
Источник: Родригеш не нужен Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний люксембургский вингер «Труа» Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», может досрочно покинуть французский клуб, за который он выступает на правах аренды.

Родригеш не попадал даже в заявку команды в пяти последних матчах чемпионата Франции.

Если все же «Труа» решит уже этой зимой досрочно прервать арендный договор с футболистом, возвращение Жерсона в «Динамо» фактически исключено. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу против сотрудничества с люксембургским легионером, поэтому столичному клубу придется подыскать новый вариант трудоустройства для игрока, который имеет проблемы с дисциплиной.

В текущем сезоне Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Микола Кучер
    Микола Кучер, 23.12.2021 16:02
    +1
    Інгулець
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 23.12.2021 16:08
    0
    Осталось цыгану от Забарного с Буяльским отказаться и останется "команда мрії"
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.12.2021 16:06
    -1
    Микола Кучер, 23.12.2021 16:02
    Інгулець
    Поворознюк столько не даст
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 23.12.2021 16:06
    -1
    Фееричный долбик конечно, хотя в ДК местами смотрелся неплохо, но с такими цирками его лучше опять куда-то потерять
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 23.12.2021 16:02
    -1
    После таких новостей в прикол почитать что писали фаны дыки после его перехода в офшорную помойку)
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.12.2021 15:58
    -3
    Сенькив источник???? 😂😂И главное такая ни кому неизвестная информация
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