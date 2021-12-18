Наигрался. Труа хочет досрочно вернуть Жерсона Родригеша в Динамо

Поведение вингера сборной Люксембурга не понравилось боссам французского клуба

  • 18.12.2021 16:02
  • 2639 просмотров
  • 4 комментария
Наигрался. Труа хочет досрочно вернуть Жерсона Родригеша в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний вингер национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в зимнее трансферное окно может досрочно завершить аренду в «Труа» и вернуться в «Динамо».

Французский клуб рассматривает возможности для такого завершения сделки, хотя ранее сообщалось, что «Труа» обязался выкупить контракт Родригеша после истечения срока аренды за 4 миллиона евро.

Главный тренер «Труа» Лорен Баттлес не видит Родригеша в составе первой команды. Тренера категорически не устраивает образ жизни игрока.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис, комментируя уход Родригеша в «Труа», заявил, что Жерсон вел себя неадекватно.

В нынешнем сезоне Родригеш провел 9 матчей в Лиге 1, отличившись 1 забитым мячом.

Источник — Le Quotidien

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 18.12.2021 16:16
    +3
    Зелезнев получит достойного оппонента.
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 18.12.2021 16:39
    +2
    oenergo.com, 18.12.2021 16:16
    Зелезнев получит достойного оппонента.
    Вот бы его в Минай отправить)
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 18.12.2021 16:37
    +1
    Как не смешно, но это усиление для ДК
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.12.2021 17:07
    0
    johndow, 18.12.2021 16:39
    Вот бы его в Минай отправить)
    главное подальше от трансгендеров держаться
    Ссылка
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