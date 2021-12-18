Наигрался. Труа хочет досрочно вернуть Жерсона Родригеша в Динамо

26-летний вингер национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в зимнее трансферное окно может досрочно завершить аренду в «Труа» и вернуться в «Динамо».

Французский клуб рассматривает возможности для такого завершения сделки, хотя ранее сообщалось, что «Труа» обязался выкупить контракт Родригеша после истечения срока аренды за 4 миллиона евро.

Главный тренер «Труа» Лорен Баттлес не видит Родригеша в составе первой команды. Тренера категорически не устраивает образ жизни игрока.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис, комментируя уход Родригеша в «Труа», заявил, что Жерсон вел себя неадекватно.

В нынешнем сезоне Родригеш провел 9 матчей в Лиге 1, отличившись 1 забитым мячом.