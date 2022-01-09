Черноморец подписал воспитанника Динамо и голкипера Днепра-1

Артем Сухоцкий и Евгений Паст стали новобранцами «моряков»

  • 09.01.2022 10:37
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Черноморец подписал воспитанника Динамо и голкипера Днепра-1
© СК Днепр-1. Евгений Паст

В процессе активной селекционной кампании, проводимой одесским «Черноморцем» в период зимнего перерыва в чемпионате, в команду пришла группа футболистов, призванная усилить состав.

Среди тех, кто подписал контракт с клубом и оказался в списке отъезжающих на сбор в Турцию 9 января, значится фамилия воспитанника киевского «Динамо», защитника Артема Сухоцкого.

В Одессе новоиспеченный «моряк» уже успел повстречаться со своим бывшим одноклубником по «Десне», выступавшем в последнее время за «Днепр-1», вратарем Евгением Пастом, который также подписал соглашение с «Черноморцем».

В формируемую Романом Григорчуком команду сватают также еще двух игроков, выступавших в «Десне» в этом сезоне – защитника Сергея Болбата и нападающего Филиппа Будковского.

Напомним, ранее «Черноморец» попрощался с Авагимяном.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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