Черноморец подписал воспитанника Динамо и голкипера Днепра-1

В процессе активной селекционной кампании, проводимой одесским «Черноморцем» в период зимнего перерыва в чемпионате, в команду пришла группа футболистов, призванная усилить состав.

Среди тех, кто подписал контракт с клубом и оказался в списке отъезжающих на сбор в Турцию 9 января, значится фамилия воспитанника киевского «Динамо», защитника Артема Сухоцкого.

В Одессе новоиспеченный «моряк» уже успел повстречаться со своим бывшим одноклубником по «Десне», выступавшем в последнее время за «Днепр-1», вратарем Евгением Пастом, который также подписал соглашение с «Черноморцем».

В формируемую Романом Григорчуком команду сватают также еще двух игроков, выступавших в «Десне» в этом сезоне – защитника Сергея Болбата и нападающего Филиппа Будковского.

Напомним, ранее «Черноморец» попрощался с Авагимяном.