Динамо интересен форвард болгарского ЦСКА Хорди Кайседо

Киевское «Динамо» следит за 24-летним центрфорвардом софийского ЦСКА Хорди Кайседо, который в минувшем году дебютировал за национальную сборную Эквадора.
Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в 5,5 миллионов евро, что станет рекордным исходящим трансфером в истории ЦСКА.
Контракт Кайседо действует до лета 2025 года, а потому в клубе нацелены извлечь из ухода Хорди максимальную выгоду.
Помимо «Динамо» интерес к Кайседо проявляет также турецкий «Газиантеп».
Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале минувшего года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.
Источник — Topsport.bg
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Но далеко не секрет, что глорики шахтёра - альтернативно одарённые, так что я не удивлён
ну что ж такое
ну что ж такое
Но в тоже время жаль что не на долго
Да конечно он перейдет к нам скоро объявят официально
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