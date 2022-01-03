Динамо интересен форвард болгарского ЦСКА Хорди Кайседо

Киевское «Динамо» следит за 24-летним центрфорвардом софийского ЦСКА Хорди Кайседо, который в минувшем году дебютировал за национальную сборную Эквадора.

Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в 5,5 миллионов евро, что станет рекордным исходящим трансфером в истории ЦСКА.

Контракт Кайседо действует до лета 2025 года, а потому в клубе нацелены извлечь из ухода Хорди максимальную выгоду.

Помимо «Динамо» интерес к Кайседо проявляет также турецкий «Газиантеп».

Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале минувшего года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.