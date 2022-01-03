Динамо интересен форвард болгарского ЦСКА Хорди Кайседо

За эквадорца требуют солидную сумму отступных

  • 03.01.2022 11:53
  • 2880 просмотров
  • 33 комментария
Динамо интересен форвард болгарского ЦСКА Хорди Кайседо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хорди Кайседо

Киевское «Динамо» следит за 24-летним центрфорвардом софийского ЦСКА Хорди Кайседо, который в минувшем году дебютировал за национальную сборную Эквадора.

Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в 5,5 миллионов евро, что станет рекордным исходящим трансфером в истории ЦСКА.

Контракт Кайседо действует до лета 2025 года, а потому в клубе нацелены извлечь из ухода Хорди максимальную выгоду.

Помимо «Динамо» интерес к Кайседо проявляет также турецкий «Газиантеп».

Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале минувшего года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.

Источник — Topsport.bg

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 03.01.2022 11:57
    +7
    Очередной ноу нейм на скамейку запасных?
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 03.01.2022 12:26
    +2
    kadaad, 03.01.2022 11:57
    Очередной ноу нейм на скамейку запасных?
    А вже офіційно повідомили, що ви так слиною на монітор бризкаєте?!
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 12:48 (изменен)
    +1
    Вадим Кузьменко, 03.01.2022 12:42
    Господи какие у Динамо тупые фанаты . Хоть бы не позорился
    Безусловно, для людей думающих что София - часть Москвы, все вокруг кажутся невеждами
    Но далеко не секрет, что глорики шахтёра - альтернативно одарённые, так что я не удивлён
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    zhyr
    zhyr, 03.01.2022 12:44
    +1
    Чорний Бєсєдін)))
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 03.01.2022 12:24
    +1
    Чергова "качка", щоб тут у своїх коментах позмагалися диванні ексПЕРДи
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 12:19
    +1
    Так, значит не хотим ждать адаптации рамиреса!?
    ну что ж такое
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 12:17
    +1
    Alina56565, 03.01.2022 12:07
    Рамирес 2
    3
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    Footbolist
    Footbolist, 03.01.2022 13:02
    0
    Lesovij7, 03.01.2022 13:00
    Блин ну добавьте и купите Довбыка, за Миколу ж деньги есть
    Не в коем случае!!! Довбик должен остаться в Днепре. Хочу видеть супер матч в следующем сезоне Металлист - Днепр!!!!
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 03.01.2022 13:00
    0
    Блин ну добавьте и купите Довбыка, за Миколу ж деньги есть
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 03.01.2022 12:59
    0
    UKRAINE FAN, 03.01.2022 12:01
    Да у динамо еще не весь мусор из москвы забрало .
    Мда я многое видел но чтобы ЦСКА София было московским.... Week переводился как месяц.. Скажите глоры шахтера вас там по особой методичке отбирают или умным просто платить нужно нормально а вам и миски супа хватит?
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    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 03.01.2022 12:51
    0
    Вже є Рамірес. Тому брати ще одного такого ж гравця недоцільно. Тут би Раміресу знайти ігровий час.
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 03.01.2022 12:49
    0
    Что 31 декабря что 3 января ростовская кошка форевка и фейсючка сторожат ветки чемпиона Украины сутками, а лион живя в США якобы слово week переводит как месяц.... Вы серьезно думаете что количество ваших высеров компенсирует ваше слабоумие и безграмотность?
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 03.01.2022 12:42
    0
    FunnyCat___, 03.01.2022 12:14
    ЦСКА София из Москвы, не я всегда знал что вы там в своей копанке и младшую школу через одного закончили, но элементарны познания географии можно же иметь
    Господи какие у Динамо тупые фанаты . Хоть бы не позорился
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 12:37
    0
    ENJOY--, 03.01.2022 12:24
    как не надолго!?, ждем 3,5 года.. как Тете, да?!
    Я про память.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 12:23
    0
    ENJOY--, 03.01.2022 12:19
    Так, значит не хотим ждать адаптации рамиреса!?
    ну что ж такое
    Я очень рад тому что ты запоминаешь.
    Но в тоже время жаль что не на долго
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 03.01.2022 12:21
    0
    Ви там ще з венесуельською мега-стар не награли, аивже еквадорця нового хочете. Так хєр заробите, не даючи шансів забивним приїжджим латіносам. В шоці. Тож розберіться з тим раміресом, дайте чуваку відчути довіру і він відплатить же. Нє. Знов граблі. Треба брати нового латіноса і тримати на банці і милуватисяйого татухами
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 12:41
    -1
    Умник, 03.01.2022 12:37
    Я про память.
    а я про то что важно мне
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 12:41
    -1
    Умник, 03.01.2022 12:37
    Я про память.
    может меньше времени и он как раззабивается?!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 12:33
    -1
    ZloyDeda, 03.01.2022 12:26
    А вже офіційно повідомили, що ви так слиною на монітор бризкаєте?!
    Скоро объявят. Тут же все агенты мира собираются. Вы просто недооцениваете многих)))
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 12:24
    -1
    Рамирес Беседин шкурин.
    Да конечно он перейдет к нам скоро объявят официально
    Ссылка
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