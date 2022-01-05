Хорватский легионер Днепра-1 зимой покинет клуб

Полузащитник «Днепра-1» Марио Чуже покидает украинскую команду. Хорватская пресса сообщает, что 22-летний игрок вернется в загребское «Динамо».
Отметим, что арендное соглашение Чуже было рассчитано до конца сезона.
Сообщается, что загребский клуб не нуждается в помощи Марио и будет искать ему новый клуб.
В этом сезоне Чуже провел 16 матчей за Днепр-1, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.
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Источник — Sportske novosti
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