Хорватский легионер Днепра-1 зимой покинет клуб

Марио Чуже будет искать для себя новую команду

  • 05.01.2022 19:32
  • 785 просмотров
  • 0 комментариев
Хорватский легионер Днепра-1 зимой покинет клуб
© СК Днепр-1. Марио Чуже

Полузащитник «Днепра-1» Марио Чуже покидает украинскую команду. Хорватская пресса сообщает, что 22-летний игрок вернется в загребское «Динамо».  
 
Отметим, что арендное соглашение Чуже было рассчитано до конца сезона.  
 
Сообщается, что загребский клуб не нуждается в помощи Марио и будет искать ему новый клуб.
 
В этом сезоне Чуже провел 16 матчей за Днепр-1, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Читайте также: Черноморец собирается подписать вратаря Днепра-1

Источник — Sportske novosti

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности