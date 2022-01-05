Черноморец собирается подписать вратаря Днепра-1

9 января «Черноморец» начнет подготовку ко второй части сезона.
Как сообщает источник, первым зимним новичком «моряков» может стать 33-летний вратарь «Днепра-1» Евгений Паст.
Новый главный тренер одесситов Роман Григорчук не скрывает своей заинтересованности в возвращении Евгения Паста. С 2010 по 2014 год он уже защищал ворота «Черноморца», который тогда возглавлял Григорчук.
Сейчас между клубами идут переговоры, и перед вылетом одесской команды на сборы вопрос перехода Паста из «Днепра-1» в «Черноморец» должен быть решен.
Отметим, что Евгений Паст — воспитанник «Черноморца» и провел в его составе 59 матчей.
Читайте также: Роман ГРИГОРЧУК: «Рад вернуться в дорогой Черноморец и прекрасную Одессу».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.