Черноморец собирается подписать вратаря Днепра-1

Евгений Паст может вернуться в Одессу

  • 05.01.2022 14:41
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Черноморец собирается подписать вратаря Днепра-1
© СК Днепр-1. Евгений Паст

9 января «Черноморец» начнет подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает источник, первым зимним новичком «моряков» может стать 33-летний вратарь «Днепра-1» Евгений Паст.

Новый главный тренер одесситов Роман Григорчук не скрывает своей заинтересованности в возвращении Евгения Паста. С 2010 по 2014 год он уже защищал ворота «Черноморца», который тогда возглавлял Григорчук.

Сейчас между клубами идут переговоры, и перед вылетом одесской команды на сборы вопрос перехода Паста из «Днепра-1» в «Черноморец» должен быть решен.

Отметим, что Евгений Паст — воспитанник «Черноморца» и провел в его составе 59 матчей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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