Роман ГРИГОРЧУК: «Рад вернуться в дорогой Черноморец и прекрасную Одессу»

Наставник Роман Григорчук прокомментировал подписание контракта с «Черноморцем». Тренер вернулся в команду, где работал с 2010 по 2014 год.

«Я очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец», в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

«А пока хочу поздравить всю большую семью «Черноморца» с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия».

«Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций», — сказал Григорчук.