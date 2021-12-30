Роман ГРИГОРЧУК: «Рад вернуться в дорогой Черноморец и прекрасную Одессу»

Тренер прокомментировал свое возвращение в одесскую команду

  • 30.12.2021 13:30
  • 1077 просмотров
  • 3 комментария
Роман ГРИГОРЧУК: «Рад вернуться в дорогой Черноморец и прекрасную Одессу»
© chernomorets.odessa.ua

Наставник Роман Григорчук прокомментировал подписание контракта с «Черноморцем». Тренер вернулся в команду, где работал с 2010 по 2014 год.

«Я очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец», в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

«А пока хочу поздравить всю большую семью «Черноморца» с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия».

«Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций», — сказал Григорчук.

Источник — ФК Черноморец

(6 голосов)

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Комментарии
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    FidanFCCO
    FidanFCCO, 30.12.2021 13:44
    +1
    С возвращением,мы этого ждали с 14 года)))
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    Вадим Вадим
    online
    Вадим Вадим, 30.12.2021 13:46
    -1
    Григорчук топчик, ждем Черноморец нормальный, Металлист, ДК на 5 место. Привет в Кропивницкий!!!!
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    Maks Maks
    Maks Maks, 30.12.2021 13:55
    -2
    Вадим Вадим, 30.12.2021 13:46
    Григорчук топчик, ждем Черноморец нормальный, Металлист, ДК на 5 место. Привет в Кропивницкий!!!!
    Шахтер на каком месте видишь? Ты сепаров не упомянул. Или хочешь, что бы эта недокоманда ржавая пропала?
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