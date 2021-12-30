ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца

Официальный сайт «Черноморца» сообщил о том, что новым тренером команды стал Роман Григорчук.
Специалист подписал контракт на три года. Наставник заменил Юрия Мороза, который работал с одесской командой в первой части сезона.
56-летний Григорчук уже работал с «Черноморцем» с 2010 по 2014 год. После ухода из «Черноморца» в 2014 году наставник работал в Азербайджане, Казахстане и Беларуси.
Одесский клуб этой зимой сменил собственника и намерен отказаться от большого количества арендованных у «Динамо» игроков.
Первую часть сезона команда завершила на 13-м месте.
Источник — ФК Черноморец
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Ведь Лобановский три раза входил в одну воду Динамо.
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