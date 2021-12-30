ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца

Клуб подтвердил подписание нового тренера

  • 30.12.2021 12:39
  • 1174 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца
© chernomorets.odessa.ua

Официальный сайт «Черноморца» сообщил о том, что новым тренером команды стал Роман Григорчук.

Специалист подписал контракт на три года. Наставник заменил Юрия Мороза, который работал с одесской командой в первой части сезона.

56-летний Григорчук уже работал с «Черноморцем» с 2010 по 2014 год. После ухода из «Черноморца» в 2014 году наставник работал в Азербайджане, Казахстане и Беларуси.

Одесский клуб этой зимой сменил собственника и намерен отказаться от большого количества арендованных у «Динамо» игроков.

Первую часть сезона команда завершила на 13-м месте.

Источник — ФК Черноморец

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fubch
    Fubch, 30.12.2021 12:44
    +2
    Але які амбіції в Чорноморця? Григорчук хотів єврокубків
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 12:44
    +1
    Может черноморец оживёт.
    Ссылка
    FidanFCCO
    FidanFCCO, 30.12.2021 12:41
    +1
    НУ НАКОНЕЦ-ТО!!!!!!
    Ссылка
    Ghostly
    online
    Ghostly, 30.12.2021 12:51
    0
    Может быть...
    Ведь Лобановский три раза входил в одну воду Динамо.
    Ссылка
    Максим Коваленко
    Максим Коваленко, 30.12.2021 12:47
    0
    Да хоть Моуринью
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 30.12.2021 12:46
    0
    Fubch, 30.12.2021 12:44
    Але які амбіції в Чорноморця? Григорчук хотів єврокубків
    Ну якщо при справі Григорчук, то амбіції великі Ми ж розуміємо, що просто так він не очолив би клуб
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности