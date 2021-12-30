ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца

Официальный сайт «Черноморца» сообщил о том, что новым тренером команды стал Роман Григорчук.

Специалист подписал контракт на три года. Наставник заменил Юрия Мороза, который работал с одесской командой в первой части сезона.

56-летний Григорчук уже работал с «Черноморцем» с 2010 по 2014 год. После ухода из «Черноморца» в 2014 году наставник работал в Азербайджане, Казахстане и Беларуси.

Одесский клуб этой зимой сменил собственника и намерен отказаться от большого количества арендованных у «Динамо» игроков.

Первую часть сезона команда завершила на 13-м месте.