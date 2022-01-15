Ингулец представил новый штаб. Бартулович, Лупашко и Шуст стали тренерами

Ассистентами главного тренера Сергея Лавриненко стали бывшие игроки клуба

  • 15.01.2022 18:50
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Ингулец представил новый штаб. Бартулович, Лупашко и Шуст стали тренерами
© ФК Ингулец

Футбольный клуб «Ингулец» представил обновленный тренерский штаб Сергея Лавриненко.

Ассистентами главного тренера стали бывшие футболисты команды Богдан Шуст, Младен Бартулович и Владислав Лупашко.

Пресс-служба клуба поздравила опытных спортсменов с новым шагом в футбольной карьере.

Источник — ФК Ингулец

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