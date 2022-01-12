ЛАВРИНЕНКО: «Бартуловичу, Лупашко и Шусту предложено стать тренерами»

Три ветерана «Ингульца» близки к тому, чтобы завершить карьеру

  • 12.01.2022 01:30
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ЛАВРИНЕНКО: «Бартуловичу, Лупашко и Шусту предложено стать тренерами»
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко проинформировал, что три ветерана команды близки к тому, чтобы завершить игровую карьеру и могут перейти на тренерскую работу в клубе:

«Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Будучи игроками, они приносили большую пользу клубу. Я надеюсь, что как тренеры, они сделают большой вклад в развитие «Ингульца».

Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса. Надеется на их желание и помощь клубу «Ингулец».

Источник — Футбол 1/2/3

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