Металлист 1925 отдал защитника в австрийский клуб

Харьковский «Металлист 1925» отдал в аренду в австрийский клуб 2 Лиги ФК «Флоридсдорфер» 19-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Срок арендного соглашения к концу сезона 2021/2022.
В этом сезоне Амар Квакич провел два официальных матча за основную команду «Металлиста 1925» и пять за юношеский состав.
Transfermarkt оценивает футболиста в €200 тысяч.
Источник — ФК Металлист 1925
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