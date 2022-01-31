Металлист 1925 отдал защитника в австрийский клуб

Амар Квакич продолжит карьеру во «Флоридсдорфере»

  • 31.01.2022 16:14
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Металлист 1925 отдал защитника в австрийский клуб
© ФК Металлист 1925. Амар Квакич

Харьковский «Металлист 1925» отдал в аренду в австрийский клуб 2 Лиги ФК «Флоридсдорфер» 19-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Срок арендного соглашения к концу сезона 2021/2022.

В этом сезоне Амар Квакич провел два официальных матча за основную команду «Металлиста 1925» и пять за юношеский состав.

Transfermarkt оценивает футболиста в €200 тысяч.

Источник — ФК Металлист 1925

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