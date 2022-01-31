Металлист 1925 отдал защитника в австрийский клуб

Харьковский «Металлист 1925» отдал в аренду в австрийский клуб 2 Лиги ФК «Флоридсдорфер» 19-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Срок арендного соглашения к концу сезона 2021/2022.

В этом сезоне Амар Квакич провел два официальных матча за основную команду «Металлиста 1925» и пять за юношеский состав.

Transfermarkt оценивает футболиста в €200 тысяч.