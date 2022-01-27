Колос отправил камерунского хавбека в аренду в Финляндию

Клуб УПЛ «Колос» Ковалевка сообщил, что полузащитник Альваро Нгамба перешел на правах аренды в финский клуб «Мариехамн».
Арендное соглашение с 23-летним французом камерунского происхождения рассчитано на один год. Его контракт с командой из Ковалевки действует до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Нгамба провел 5 матчей (4 в УПЛ, 1 в Кубке Украины), без забитых голов. До этого в Украине он также защищал цвета хмельницкого «Подолья».
В 2021 году «Мариехамн» занял 10-е место в чемпионате Финляндии.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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