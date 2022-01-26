ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал нидерландского левого защитника

23-летний нидерландский левый защитник Лассана Файе подписал контракт со львовским «Рухом».
Файе стал игроком «Руха» в качестве свободного агента. Игрок будет выступать под №43.
Лассана выступал за молодежные команды «Спарты» и ПСВ. В 2016 году защитник присоединился к нидерландскому клубу «Витесс». В декабре 2016 года дебютировал за основную команду «Витесса» в Кубке Нидерландов. Всего Файе провел за первую команду «Витесса» 28 матчей во всех турнирах 9включая 5 матчей в Лиге Европы в сезоне 2017/2018), где отдал две результативные передачи.
Зимой 2019 года Лассана Файе вернулся в «Спарту», за первую команду которой сыграл 41 матч во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
В сентябре 2020 года Файе перешел в клуб «АДО Ден Хаг» на правах аренды. Игрок вернулся в «Спарту» в июне 2021 года, после чего покинул клуб в качестве свободного агента.
В активе Файе есть выступления за сборные Нидерландов U-16 (3 матча) и U-17 (1 матч). Вызывался защитник и в национальную команду U-20, но за нее так и не сыграл.
Срок действия контракта игрока с «Рухом» не называется. Ориентировочная стоимость Файе составляет €275 тысяч.
Источник — ФК Рух Львов
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Но свободным агентом подписать, тогда можно попробовать.
его рост - 170,
на других - 179 см.
Если 170, то хлипковат
для заща...
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