ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал нидерландского левого защитника

Лассана Файе продолжит карьеру во львовском клубе

  • 26.01.2022 18:47
  • 1967 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал нидерландского левого защитника
© ФК Рух Львов. Лассана Файе

23-летний нидерландский левый защитник Лассана Файе подписал контракт со львовским «Рухом».

Файе стал игроком «Руха» в качестве свободного агента. Игрок будет выступать под №43.

Лассана выступал за молодежные команды «Спарты» и ПСВ. В 2016 году защитник присоединился к нидерландскому клубу «Витесс». В декабре 2016 года дебютировал за основную команду «Витесса» в Кубке Нидерландов. Всего Файе провел за первую команду «Витесса» 28 матчей во всех турнирах 9включая 5 матчей в Лиге Европы в сезоне 2017/2018), где отдал две результативные передачи.

Зимой 2019 года Лассана Файе вернулся в «Спарту», за первую команду которой сыграл 41 матч во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

В сентябре 2020 года Файе перешел в клуб «АДО Ден Хаг» на правах аренды. Игрок вернулся в «Спарту» в июне 2021 года, после чего покинул клуб в качестве свободного агента.

В активе Файе есть выступления за сборные Нидерландов U-16 (3 матча) и U-17 (1 матч). Вызывался защитник и в национальную команду U-20, но за нее так и не сыграл.

Срок действия контракта игрока с «Рухом» не называется. Ориентировочная стоимость Файе составляет €275 тысяч.

Источник — ФК Рух Львов

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 19:02
    +2
    Ну если он даже Спарте не понадобился даже в качестве запаса, то можно прикинуть что это за игрок.
    Но свободным агентом подписать, тогда можно попробовать.
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 26.01.2022 19:01 (изменен)
    +1
    На одних сайтах (напр.:Википедия) -
    его рост - 170, 
    на других - 179 см.
    Если 170, то хлипковат
    для заща... 
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.01.2022 20:25
    0
    Дожилися. Чувак ніде не заграв, нікому непотрібен, а вони підписують. Друга шахта.
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 26.01.2022 19:29
    -2
    Настав час Григорію відкрити гаманець. Це добра новина.
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 26.01.2022 18:57
    -4
    приятно что приехал добротный игрок основы Эредивизии а не игрок дворового уровня как в Ингулец
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