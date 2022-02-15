ФОТО. Минай подписал двух защитников

Александр Аксенов и Евгений Ефремов стали игроками закарпатского клуба

  • 15.02.2022 13:19
  • 691 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Минай подписал двух защитников
© ФК Минай

«Минай» подписал контракты с двумя опытными защитниками.

28-летний центральный защитник Александр Аксенов является воспитанником донецкого Металлурга и выступал за Краматорск, симферопольскую Таврию, Мариуполь, Арсенал-Киевщину, Горняк-Спорт, Николаев и Ужгород.

28-летний фланговый защитник Евгений Ефремов является воспитанником донецкого Шахтера и выступал за Мариуполь, Оболонь, Колос, а также в чемпионатах Швеции и Литвы.

 

Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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Комментарии
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    Михайло Кудієнко, 15.02.2022 13:40
    +1
    Куда Шаран пішов, по їхніх транферах видно що вони не збираються боротися за збереження прописки, команду комплектують під першу лігу(на міцного середнячка, не вище)
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