ФОТО. Минай подписал двух защитников

«Минай» подписал контракты с двумя опытными защитниками.
28-летний центральный защитник Александр Аксенов является воспитанником донецкого Металлурга и выступал за Краматорск, симферопольскую Таврию, Мариуполь, Арсенал-Киевщину, Горняк-Спорт, Николаев и Ужгород.
28-летний фланговый защитник Евгений Ефремов является воспитанником донецкого Шахтера и выступал за Мариуполь, Оболонь, Колос, а также в чемпионатах Швеции и Литвы.
Источник — ФК Минай
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