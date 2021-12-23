Черноморец может подписать Сухоцкого

Одесский клуб планирует усиляться

  • 23.12.2021 08:37
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Черноморец может подписать Сухоцкого
© ФК Десна Чернигов. Артем Сухоцкий

Бывший защитник «Динамо» Артем Сухоцкий может продолжить свою карьеру в «Черноморце». Переход может быть завершен в ближайшее время.

Напомним, что последним клубом 29-летнего футболиста была черниговская «Десна», которую он покинул прошлым летом.

Ранее стало известно, что «Черноморец» намерен отказаться от арендованных «Динамо».

Источник — Динамомания

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