Черноморец может подписать Сухоцкого

Бывший защитник «Динамо» Артем Сухоцкий может продолжить свою карьеру в «Черноморце». Переход может быть завершен в ближайшее время.
Напомним, что последним клубом 29-летнего футболиста была черниговская «Десна», которую он покинул прошлым летом.
Ранее стало известно, что «Черноморец» намерен отказаться от арендованных «Динамо».
Источник — Динамомания
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