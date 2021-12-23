Черноморец может подписать Сухоцкого

Бывший защитник «Динамо» Артем Сухоцкий может продолжить свою карьеру в «Черноморце». Переход может быть завершен в ближайшее время.

Напомним, что последним клубом 29-летнего футболиста была черниговская «Десна», которую он покинул прошлым летом.

Ранее стало известно, что «Черноморец» намерен отказаться от арендованных «Динамо».