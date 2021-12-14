А играть кто будет? Черноморец намерен отказаться от арендованных Динамо

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» зимой намерен существенно обновить команду и отказаться от арендованных игроков «Динамо».
Уйдут если не все арендованные (их всего 16), то большая их часть, а новое руководство собирается строить команду на футболистах с полноценными контрактами.
Ожидается, что в ближайшее время одесский клуб объявит о назначении тренером Романа Григорчука, а также официально объявит о новых собственниках.
Именно под обещания обновления состава Григорчук согласился вернуться в «Черноморец».
Источник — ТаТоТаке
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Следующие матчи аж в конце февраля. За два месяца при открытом окне можно две команды УПЛ собрать.
Хотя, кого-то возьмём полюбому
Остальным найдётся место тоже.
Вон в том же Полесье 7 игроков ушли, а тренирует Калитвинцев. Все хорошо будет и у Черноморца и у Динамо.
Шахтеру сложнее будет расформировать Марик.
А лавочников можно и на полный контракт набрать
Вот только даст ли новое руководство денег ?
Хотя, думаю Григорчук бы не подписывался под проект без каких-то гарантий !
Переживём как-то отсутствие младорогов,попавших в клуб благодаря интригам помидора и унитаза))
А для кого Первая и Вторая лиги? Неужели нельзя найти 20 хороших игроков?
Можно!
Ведь не сразу в ЛЧ.)
А мусор по Днепру отправьте , там заплаканный Суркис встретит
А лавочников можно и на полный контракт набрать
Вот только даст ли новое руководство денег ?
Хотя, думаю Григорчук бы не подписывался под проект без каких-то гарантий !
Хотя, кого-то возьмём полюбому
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