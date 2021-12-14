А играть кто будет? Черноморец намерен отказаться от арендованных Динамо

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» зимой намерен существенно обновить команду и отказаться от арендованных игроков «Динамо».

Уйдут если не все арендованные (их всего 16), то большая их часть, а новое руководство собирается строить команду на футболистах с полноценными контрактами.

Ожидается, что в ближайшее время одесский клуб объявит о назначении тренером Романа Григорчука, а также официально объявит о новых собственниках.

Именно под обещания обновления состава Григорчук согласился вернуться в «Черноморец».