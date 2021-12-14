А играть кто будет? Черноморец намерен отказаться от арендованных Динамо

Клуб ждут глобальные изменения в составе

  • 14.12.2021 18:35
  • 3796 просмотров
  • 18 комментариев
А играть кто будет? Черноморец намерен отказаться от арендованных Динамо
© chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» зимой намерен существенно обновить команду и отказаться от арендованных игроков «Динамо».

Уйдут если не все арендованные (их всего 16), то большая их часть, а новое руководство собирается строить команду на футболистах с полноценными контрактами.

Ожидается, что в ближайшее время одесский клуб объявит о назначении тренером Романа Григорчука, а также официально объявит о новых собственниках.

Именно под обещания обновления состава Григорчук согласился вернуться в «Черноморец».

Источник — ТаТоТаке

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.12.2021 19:53
    +2
    В Чорноморця не було кого заявити на чемпіонат. Про.рали все, академії немає, щоб давала молодь. Чого ви радієте, незрозуміло. Команда лише почала притиратися, а тут таке. Чи може хтось думає, що ці "власники" дадуть 20-30 лямів на підсилення складу? Смішно. Вони прийшли дерибанити.
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    Dreifus
    Dreifus, 14.12.2021 19:09
    +2
    В смысле кто играть будет?
    Следующие матчи аж в конце февраля. За два месяца при открытом окне можно две команды УПЛ собрать.
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 18:55
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 18:47
    Ну я даже не знаю кто бы мог сейчас с островной на сборы поехать
    Хотя, кого-то возьмём полюбому
    Ну эт уже румын на месте должен поглядеть, допускаю шо может и никто конечно, но на фиг тогда они нужны ДК на контракте?
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 18:36
    +1
    Тю, а играть будут пока без игроков?
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    avk2307
    avk2307, 14.12.2021 19:58
    0
    Оставят 5-7 игроков , которые стабильно и играли.Гио, Михайленко (если Динамо ее не заберет обратно), двоих кого то из защитников, Исаенко.
    Остальным найдётся место тоже.
    Вон в том же Полесье 7 игроков ушли, а тренирует Калитвинцев. Все хорошо будет и у Черноморца и у Динамо.
    Шахтеру сложнее будет расформировать Марик.
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    SandroKing
    SandroKing, 14.12.2021 19:56
    0
    Antonov, 14.12.2021 19:46
    Гио и ещё пару игроков можно оставить на замену ,а остальных рогатых в Киев автостопом отправить.
    Так в том то и дело, что Гия только с рогатыми в комплекте идет. А не хотите комплект будете в пердиве играть.
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    aleks19826
    aleks19826, 14.12.2021 19:29
    0
    Хай паворознюка беруть на роботу, як верес розкручувався: на оглядини хай беруть гравців, типу відбір у професійну команду, думаю буде толк, наберуть гравці, плюс Кравченко пахан і в десятку попадуть, якщо преміальні за перемогу платитимуть, а не зарплату
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 14.12.2021 19:08
    0
    Свежо питание, да с.....ся с струдом... Эти ребята, которые должны рулить клубом, деньги просто так вкладывать не будут, тут и ежу ясно. Но скоро узнаем, кого раскрутят эта шустрая парочка, лохов еще много по городу шастает, кого-то обязательно прихватят. и я думаю, что эти ребята таки заработают бабки на команде, рупь за сто...
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 18:42
    0
    FunnyCat_____, 14.12.2021 18:38
    Ну останутся видимо те , кто плотно проходит в состав
    А лавочников можно и на полный контракт набрать
    Вот только даст ли новое руководство денег ?
    Хотя, думаю Григорчук бы не подписывался под проект без каких-то гарантий !
    Так кто нормально себя проявит может шанс и в дк получить вернутся ж
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    Chicot
    Chicot, 14.12.2021 18:39 (изменен)
    0
    Странный заголовок)))Играть будут те,кого сочтёт нужным видеть в составе новый главный тренер моряков)))
    Переживём как-то отсутствие младорогов,попавших в клуб благодаря интригам помидора и унитаза))
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    joytok
    joytok, 14.12.2021 19:33
    -1
    Кто Кто
    А для кого Первая и Вторая лиги? Неужели нельзя найти 20 хороших игроков?
    Можно!
    Ведь не сразу в ЛЧ.)
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    Calm
    Calm, 14.12.2021 19:25
    -2
    В смысле кто играть будет?! Нормальные игроки...
    А мусор по Днепру отправьте , там заплаканный Суркис встретит
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    Antonov
    Antonov, 14.12.2021 19:46 (изменен)
    -3
    Гио и ещё пару игроков можно оставить на замену ,а остальных рогатых в Киев автостопом отправить.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 14.12.2021 19:01
    -3
    ну і де обісцяне БурбасОм призначення нового тренера ?
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    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 14.12.2021 18:52
    -3
    Из 16-ти арендованных думаю можно отрыть нападающего для динамо и тем самым прикрыть слабое место. Не ну то шо это нападающий будет писаться в трусы от страха при единоборствах - дело третье
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 18:38 (изменен)
    -3
    Ну останутся видимо те , кто плотно проходит в состав
    А лавочников можно и на полный контракт набрать
    Вот только даст ли новое руководство денег ?
    Хотя, думаю Григорчук бы не подписывался под проект без каких-то гарантий !
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 18:47
    -4
    dd dent, 14.12.2021 18:42
    Так кто нормально себя проявит может шанс и в дк получить вернутся ж
    Ну я даже не знаю кто бы мог сейчас с островной на сборы поехать
    Хотя, кого-то возьмём полюбому
    Ссылка
    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 14.12.2021 18:55 (изменен)
    -5
    Автор статьи типичный дынамовский рог. За своих быдлофонов переживает. А Одесситам ваше овно и даром не нужно.
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