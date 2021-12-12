Роман Григорчук посетил матч Черноморца против Металлиста 1925

Украинский тренер Роман Григорчук был замечен в застекленной ложе скай-бокса стадиона «Черноморец» во время матча 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».



Ранее его видели и на матче молодежных составов этих команд.



Также сообщалось, что в ближайшее время он может возглавить «моряков», переговоры об этом уже идут.

Григорчук уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы.

Отметим, что сейчас «Черноморец» возглавляет экс-тренер киевского «Динамо U-19» Юрий Мороз, фанаты одесского клуба недовольны нынешним вектором развития клуба, направленным на аренду игроков из столичного клуба.