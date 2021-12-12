Роман Григорчук посетил матч Черноморца против Металлиста 1925

Ждем назначения?

  • 12.12.2021 19:03
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Роман Григорчук посетил матч Черноморца против Металлиста 1925
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук был замечен в застекленной ложе скай-бокса стадиона «Черноморец» во время матча 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».
 
Ранее его видели и на матче молодежных составов этих команд.
 
Также сообщалось, что в ближайшее время он может возглавить «моряков», переговоры об этом уже идут. 

Григорчук уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы. 

Отметим, что сейчас «Черноморец» возглавляет экс-тренер киевского «Динамо U-19» Юрий Мороз, фанаты одесского клуба недовольны нынешним вектором развития клуба, направленным на аренду игроков из столичного клуба.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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