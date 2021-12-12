Источник: Григорчук в ближайшее время может вернуться в Черноморец

Бывший тренер одесского клуба ведет переговоры с новыми владельцами

  • 12.12.2021 16:24
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  • 7 комментариев
Источник: Григорчук в ближайшее время может вернуться в Черноморец
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук может возглавить «Черноморец».
 
По информации источника, переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба находятся на продвинутой стадии. Приход Григорчука в «Черноморец» связан в том числе и с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев.
 
На данный момент тренер находится в Одессе, вчера он присутствовал на матче команды U-19, а также встречался с руководством клуба.  Ожидается, что в тренерский штаб Григорчука может войти Михаил Савка, который работал с ним раньше. 
 
Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы. 
 
Отметим, что сейчас «Черноморец» возглавляет экс-тренер киевского «Динамо U-19» Юрий Мороз, фанаты одесского клуба недовольны нынешним вектором развития клуба, направленным на аренду игроков из столичного клуба.

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Источник — Трибуна

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 12.12.2021 16:37
    +3
    Было бы круто. Надеюсь, с новым руководством у ЧО начнется новая, более светлая история. Хотя, конечно, тут только время покажет.
    Ссылка
    Antonov
    Antonov, 12.12.2021 16:32
    +3
    Мороз сегодня выиграл нужно отдать должное.
    Ну Григорчук это конечно лучше и ещё бы Антонова ему в помощники
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 12.12.2021 16:51
    +1
    Прекрасная новость, Григорчук за борщ с пампушками работать не будет судя по всему скоро обьявят, что у Черноморца новые владельцы
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 12.12.2021 17:10
    0
    Burevestnik, 12.12.2021 16:42
    Одесситы может знают - клуб уже продан новым владельцам?
    Или Григорчук договаривается с Климовым?
    Григорчук не будет договариваться с красномордым..который сегодня внезапно оказался на игре..ждём ...
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 12.12.2021 16:57
    0
    До якого чорноморця? Якого немає?
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 12.12.2021 16:40
    0
    Пока Черноморцем владеет старый хозяин, нет смысла надеяться на приход удачливого для этой команды тренера.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 12.12.2021 16:42
    -1
    Одесситы может знают - клуб уже продан новым владельцам?
    Или Григорчук договаривается с Климовым?
    Ссылка
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