Источник: Григорчук в ближайшее время может вернуться в Черноморец

Украинский тренер Роман Григорчук может возглавить «Черноморец».



По информации источника, переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба находятся на продвинутой стадии. Приход Григорчука в «Черноморец» связан в том числе и с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев.



На данный момент тренер находится в Одессе, вчера он присутствовал на матче команды U-19, а также встречался с руководством клуба. Ожидается, что в тренерский штаб Григорчука может войти Михаил Савка, который работал с ним раньше.



Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы.



Отметим, что сейчас «Черноморец» возглавляет экс-тренер киевского «Динамо U-19» Юрий Мороз, фанаты одесского клуба недовольны нынешним вектором развития клуба, направленным на аренду игроков из столичного клуба.

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