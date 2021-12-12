Источник: Григорчук в ближайшее время может вернуться в Черноморец

Украинский тренер Роман Григорчук может возглавить «Черноморец».
По информации источника, переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба находятся на продвинутой стадии. Приход Григорчука в «Черноморец» связан в том числе и с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев.
На данный момент тренер находится в Одессе, вчера он присутствовал на матче команды U-19, а также встречался с руководством клуба. Ожидается, что в тренерский штаб Григорчука может войти Михаил Савка, который работал с ним раньше.
Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы.
Отметим, что сейчас «Черноморец» возглавляет экс-тренер киевского «Динамо U-19» Юрий Мороз, фанаты одесского клуба недовольны нынешним вектором развития клуба, направленным на аренду игроков из столичного клуба.
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Источник — Трибуна
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Ну Григорчук это конечно лучше и ещё бы Антонова ему в помощники
Или Григорчук договаривается с Климовым?
Или Григорчук договаривается с Климовым?
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