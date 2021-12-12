ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение

На этот раз хулиганы уже побили стекла в автобусе и повредили корпус

  • 12.12.2021 15:59
  • 2803 просмотра
  • 7 комментариев
ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение
© ФК Черноморец

Клубный автобус «Черноморца» снова подвергся нападению со стороны недовольных фанатов.
 
За несколько часов до матча с харьковским «Металлистом 1925» на пути следования на стадион «Черноморец» группой лиц (по некоторым сведениям, их было от 30 до 50 человек - прим.) было совершено дерзкое нападение на автобус. Хулиганы бросали в окна различные предметы предметами, включая яйца, а также использовали удары ногами. 
 
В результате атаки было разбито заднее стекло, поврежден корпус транспортного средства. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Отметим, что активные болельщики «Черноморца» не в первый раз пытаются насолить одесскому клубу. Фанатам не нравится выбранный вектор развития, при котором костяк команды составляют арендованные футболисты у киевского «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
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    psv970
    psv970, 12.12.2021 16:08
    +12
    дебилов поймать и пускай купят новый автобус, другим не повадно будет
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    sasha_d99
    online
    sasha_d99, 12.12.2021 16:50
    +2
    А чего не машину Климова? Футболисты тут причём? Их пригласили - они приехали!
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    bullyUA
    bullyUA, 12.12.2021 16:37
    +2
    Дикари и в Одессе дикари.
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    BekXan
    BekXan, 12.12.2021 17:30
    0
    Игроки подневольные.Все вопросы к руководству !Чего на них не кидаетесь а на пацанов?
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    Chicot
    Chicot, 12.12.2021 17:12
    0
    sasha_d99, 12.12.2021 16:50
    А чего не машину Климова? Футболисты тут причём? Их пригласили - они приехали!
    Машина Климова хорошо законспирирована,её трудно обнаружить)
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    Chicot
    Chicot, 12.12.2021 17:11
    0
    Надеюсь, что это в последний раз..)
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    Akkerman65
    Akkerman65, 12.12.2021 17:04
    -1
    В статье: Хулиганы бросали в окна различные предметы предметами, включая яйца... Это как? Бросали яйцами?
    А вообще, давно вижу, сколько неадекватов называют себя болельщиками Черноморца. Ведь в прошлом чемпионате, и ещё раньше, без киевлян в составе, было то же самое. Но никто их не наказывал никак. К сожалению, продолжение следует...
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