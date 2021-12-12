ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение

Клубный автобус «Черноморца» снова подвергся нападению со стороны недовольных фанатов.



За несколько часов до матча с харьковским «Металлистом 1925» на пути следования на стадион «Черноморец» группой лиц (по некоторым сведениям, их было от 30 до 50 человек - прим.) было совершено дерзкое нападение на автобус. Хулиганы бросали в окна различные предметы предметами, включая яйца, а также использовали удары ногами.



В результате атаки было разбито заднее стекло, поврежден корпус транспортного средства. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Отметим, что активные болельщики «Черноморца» не в первый раз пытаются насолить одесскому клубу. Фанатам не нравится выбранный вектор развития, при котором костяк команды составляют арендованные футболисты у киевского «Динамо».

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На автобус Черноморца была совершена очередная попытка нападения

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