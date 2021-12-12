ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение

Клубный автобус «Черноморца» снова подвергся нападению со стороны недовольных фанатов.
За несколько часов до матча с харьковским «Металлистом 1925» на пути следования на стадион «Черноморец» группой лиц (по некоторым сведениям, их было от 30 до 50 человек - прим.) было совершено дерзкое нападение на автобус. Хулиганы бросали в окна различные предметы предметами, включая яйца, а также использовали удары ногами.
В результате атаки было разбито заднее стекло, поврежден корпус транспортного средства. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Отметим, что активные болельщики «Черноморца» не в первый раз пытаются насолить одесскому клубу. Фанатам не нравится выбранный вектор развития, при котором костяк команды составляют арендованные футболисты у киевского «Динамо».
ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус
На автобус Черноморца была совершена очередная попытка нападения
ФОТО. Мы – Одесса, вы – дерьмо. Фаны Черноморца продолжают запугивать клуб
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А вообще, давно вижу, сколько неадекватов называют себя болельщиками Черноморца. Ведь в прошлом чемпионате, и ещё раньше, без киевлян в составе, было то же самое. Но никто их не наказывал никак. К сожалению, продолжение следует...
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