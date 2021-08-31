ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус

Один из лидеров «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о конфликте между ультрас и одесским клубом.



«Перед матчем против «Александрии» была атака автобуса. Честно говоря, сильно испугались. Я вообще сначала подумал, что нас взрывают. Шашка прямо под мной сорвалась, я очень сильно услышал. Я был в наушниках, то они аж повылетали из ушей, все были в шоке. Неприятная ситуация, но хорошо, что на результате это не сказалось и мы не проиграли этот матч.



Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы не было, мы представляем футбольный клуб «Черноморец» и город Одесса. Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится», – сказал Авагимян.



В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.