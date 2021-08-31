ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус

Артур Авагимян очень испугался

  • 31.08.2021 16:00
  • 1860 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус
© YouTube

Один из лидеров «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о конфликте между ультрас и одесским клубом.
 
«Перед матчем против «Александрии» была атака автобуса. Честно говоря, сильно испугались. Я вообще сначала подумал, что нас взрывают. Шашка прямо под мной сорвалась, я очень сильно услышал. Я был в наушниках, то они аж повылетали из ушей, все были в шоке. Неприятная ситуация, но хорошо, что на результате это не сказалось и мы не проиграли этот матч.
 
Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы не было, мы представляем футбольный клуб «Черноморец» и город Одесса. Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится», – сказал Авагимян.
 
В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 31.08.2021 16:38
    0
    прикольно полицейские из кортежа первее всех на газ надавили так и вижу переговоры между копами и водителем клубного автобуса: Давай,давай выруливай и постарайся выскочить из этого дерьма! Я вперёд проложить тебе безопасный путь,чтобы эти ублюдки нас не достали!
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 31.08.2021 16:37
    +1
    Би.дло малолітнє до президента не піде. Там можуть вкатать нормально. А тут вийшли зграєю, кинули петарду і зає.б...і.ь
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 31.08.2021 16:35
    0
    Жесть. Такий клуб і історія, в автобус як в команди чемпіонату області. Чувак , як ви на цьому кориту їздите на виїзд ?????
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    CheMP
    online
    CheMP, 31.08.2021 16:30
    0
    да то Мисюра со своими явно накидали, чтобы дискредитировать ультрас-движение сейчас в сми могут подхватить и раскрутить по полной против ультрас. может даже и американцы в том числе подключились,чтобы убрать раздражитель и вернуть болельщиков на трибуны
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 31.08.2021 16:27
    0
    Vyacheslav Kruts, 31.08.2021 16:13
    Какие же всетаки придурки,аж тошнит,но действительно причем тут футболисты?как умеют так и играют,а если болельщикам ненравится то идите до руковоцтва клуба и бастуйте перед офисом,почему ловить из поворотни как терористы.В совецкое время их бы привлекли как за тероризм,а тут полиция проехала и все,хоть и сняли на видео и лица видны если захотят привлеч кагото,но скорей всего пустят все на тормозах.
    ну, к руководству идти - себе дороже: охрана дас п**ды и петарды с шашками этим “протестантам” в ж*пы позасовывает
    а тут пацаны, можно сказать без охраны. менты, похоже, пересрали, еще больше игроков
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    Vyacheslav Kruts
    Vyacheslav Kruts, 31.08.2021 16:13
    +1
    Какие же всетаки придурки,аж тошнит,но действительно причем тут футболисты?как умеют так и играют,а если болельщикам ненравится то идите до руковоцтва клуба и бастуйте перед офисом,почему ловить из поворотни как терористы.В совецкое время их бы привлекли как за тероризм,а тут полиция проехала и все,хоть и сняли на видео и лица видны если захотят привлеч кагото,но скорей всего пустят все на тормозах.
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    predominator
    online
    predominator, 31.08.2021 16:09
    +4
    когда же этих дебилов начнут сажать за хулиганство?
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 16:09
    +3
    допустим, что из-за агрессивных действий т.н. ультрасов все арендованные игроки и тренерский состав завтра ушли из клуба. Никакие санкции к игрокам и тренерам не применимы - было угроза жизни. Что дальше?
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    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 31.08.2021 16:03
    +2
    И главное, никто даже не попробовал разобраться, поймать их, выйти из машины
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