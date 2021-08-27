Всплеск результативности. Черноморец и Александрия разошлись миром

В Одессу, к «молодому» «Черноморцу», наведалась «гроза авторитетов», «Александрия».



Для букмекеров небольшим фаворитом предстоящей встречи виделись именно гости. Все-таки подопечные Юрия Гуры очень мощно начали чемпионат. На старте сезона «желто-черные» добыли сразу три совершенно неожиданные победы и расположились на шестой строчке в турнирной таблице. В гостях были повержены «Заря», «Шахтер», и «Колос». И, несомненно, на паузу, связанную с матчами сборных, александрийцы хотели уйти на той же мажорной ноте.



О подобных нотах «Черноморец» может только мечтать. Юные подопечные Юрия Мороза пока что только адаптируются к перипетиям элитного дивизиона. В прошлом туре новичок чемпионата попал под каток донецкого «Шахтера – 0:3 и имея в активе всего три очка в пяти матчах обосновался на опасной четырнадцатой позиции.



Забегая наперед, нужно отметить, что очередной экзамен на профпригодность «моряки» сдали. Впрочем, сразу «не забежать» во второй тайм очень непросто. Ведь первая сорока пятиминутка выдалась откровенно скучной и невзрачной. В составе гостей визуально самым заметным был светловолосый Спинелли. Но прическа в футбол не играет и голов сама не забивает. Хозяева играли очень командно, никто особо не выпадал, но никто по-хорошему и не удивлял.

Абсолютно равный первый тайм закончился редкими аплодисментами немногочисленных зрителей стадиона «Черноморец».



Но едва начался второй игровой отрезок, в их сердца начали пробиваться небольшие лучи надежды на голы. Впрочем, в стартовые минуты больше поработать пришлось именно Кучеруку. Сперва неплохо пробивал Ковалец, а после и Устименко, удачно заменивший Спинелли.



И тут понеслось!



На 63-й минуте в чрезвычайно скудном на голевые моменты матче едва не был забит самый красивый гол всего чемпионата. После навеса с левого фланга Цуриков умудрился пробить пяткой, но мяч после его удара угодил в перекладину! Ух!



А спустя пять минут счет все-таки удалось открыть. Традиционно один из самых активных в составе одесситов Авагимян подобрал отскок после подачи углового, обыграл сразу четырех защитников, и пробил под опорную ногу голкиперу – Билык откровенно не выручил – 1:0.



Не без улыбки фортуны был забит и второй гол. На сей раз игровой снаряд влетел уже в ворота хозяев. После быстрой атаки Третьяков осмелился на удар метров с тридцати, мяч срикошетил от Михайленко и упал за шиворот Кучеруку – 1:1.

«Посыпать пеплом голову» одесситы не стали и уже в следующей атаке вновь вышли вперед. Кузык забросил по левому флангу на Ваната, форвард оторвался от Дубры и в очном сражении расстрелял голкипера гостей – 2:1.



Казалось, после такого «Черноморец» своего уже не упустит. Казалось.

Прошло еще каких-то шесть минут перед тем, как был забит самый красивый и по совместительству последний гол в поединке. Молодые защитники «моряков» не доиграли с Устименко, и форвард александрийцев феноменальным обводящим ударом запустил мяч в дальнюю девятку – просто красота!



Черноморец не оставлял надежды забить и третий, но более опытные гости не дали им ощутить радость второй победы в чемпионате. Подопечные Юрия Мороза во втором тайме показали неплохие скорости, «Александрия» проиграла много подборов и борьбы. В итоге 2:2 и с радостными лицами в подтрибунное помещение уходили лишь футболисты в желто-черных футболках.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» - 2:2



Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 84



Брагару, 16, Михайленко, 31, Сухоручко, 90+2 – Бабогло, 18

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко (Ванат, 62) – Авагимян (Скорко, 86), Бугай (Смирный, 62), Брагару (Цитаишвили, 70) – Исаенко (Сухоручко, 86).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Демченко, Ковалец (Мустафаев, 80), Калюжный (Рыбалка, 46) – Третьяков, Спинелли (Устименко, 62), Кожушко (Одарюк, 46).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).



Удары (в створ): 10 (5) – 14 (8)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

ЧЕРНОМОРЕЦ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C