В стартовом поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Александрией» со счетом 2:2.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Черноморец» – «Александрия» - 2:2
Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 84
Брагару, 16, Михайленко, 31, Сухоручко, 90+2 – Бабогло, 18
«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко (Ванат, 62) – Авагимян (Скорко, 86), Бугай (Смирный, 62), Брагару (Цитаишвили, 70) – Исаенко (Сухоручко, 86).
«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Демченко, Ковалец (Мустафаев, 80), Калюжный (Рыбалка, 46) – Третьяков, Спинелли (Устименко, 62), Кожушко (Одарюк, 46).
Обзор матча
1:0. Гол Авагимяна
1:1. Гол Третьякова
2:1. Гол Ваната
2:2. Гол Устименко
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).
|73'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Николай Михайленко (Черноморец).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
Источник — Sport.ua
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