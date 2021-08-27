6-й тур
Черноморец
2 : 2
Александрия
27.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Александрия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ

  • 27.08.2021 21:49
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Черноморец – Александрия – 2:2. Видео голов и обзор матча
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В стартовом поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Александрией» со счетом 2:2.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» - 2:2

Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 84

Брагару, 16, Михайленко, 31, Сухоручко, 90+2 – Бабогло, 18

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко (Ванат, 62) – Авагимян (Скорко, 86), Бугай (Смирный, 62), Брагару (Цитаишвили, 70) – Исаенко (Сухоручко, 86).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Демченко, Ковалец (Мустафаев, 80), Калюжный (Рыбалка, 46) – Третьяков, Спинелли (Устименко, 62), Кожушко (Одарюк, 46).

Обзор матча

1:0. Гол Авагимяна

1:1. Гол Третьякова

2:1. Гол Ваната

2:2. Гол Устименко

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
76' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).
73' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Николай Михайленко (Черноморец).
68' ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
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Источник — Sport.ua

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