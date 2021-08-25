В пятницу, 21 августа, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги, одесский «Черноморец» будет принимать «Александрию». Поединок пройдет в Одессе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Черноморец»

Минувшим уикендом одесситы потерпели свое четвертое поражение в пяти матчах. Причем, в третий раз «Черноморец» уступил со счетом 0:3. Впрочем, в своей последней игре подопечные Юрия Мороза сражались не с кем-нибудь, а с «Шахтером», так что твердить о крайне плохих кондициях «моряков» не стоит. Даже в матче с вице-чемпионом страны одесситы имели неплохие моменты для взятия ворот Пятова. И это при том, что практически со старта встречи одесская команда играла в меньшинстве.

Матч против горняков показал, что «Черноморец» команда с характером и даже «удары судьбы» не способны вывести их из равновесия. Подобное мы видели и в поединке с «Мариуполем», когда в «битве Черного и Азовского морей» подопечные Мороза одержали волевую и свою первую викторию в сезоне.

«Александрия»

После увольнения Владимира Шарана и полной реорганизации команды на «желто-черных» мало кто ставил. Однако Юрия Гуру этот факт вовсе не смутил. Новый тренерский состав «Александрии» скрупулезно поработал над поиском замены выбывшим футболистам и кирпичик к кирпичику возвел новый фундамент обновленной команды. После 5-го тура представители Кировоградщины занимают высокое шестое место в турнирной таблице. И это при том, что на старте чемпионата в их соперниках были очень серьезные оппоненты. Ну а о выездных победах над «Шахтером», «Зарей» и «Колосом» если не слагать легенды, так точно можно говорить с гордостью.

История встреч

Последний раз команды встречались в марте 2019 года. Тогда в Одессе гости одержали победу - 0:3. В общей сложности на счету «желто-черных» две виктории. Одесситы побеждали только в 2018-м году в Кубке страны - 3:0, еще дважды была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Кузык, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Авагимян, Цитаишвили, Брагару, Бугай



«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Дубра, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Кожушко, Рыбалка, Спинелли.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гостям, которые являются фаворитами встречи, будет очень непросто. Рискнем предположить, что «моряки» одержат свою вторую победу в чемпионате.

27 августа, пятница