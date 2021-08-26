В пятницу, 27-го августа, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Александрия». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Очередной футбольный уик-энд будет открывать поединок на берегах Черного моря, в котором коллектив Юрия Мороза будет противостоять ничуть не менее сложному сопернику, чем донецкий «Шахтер» туром ранее (0:3). Тем более, что «полиграфы» уже обыгрывали «горняков» в новом сезоне, поэтому противостояние против них для «Черноморца» будет уж точно не из простых. Команда Юрия Гуры идет вплотную ко группе лидеров, но любой ее осечкой всегда будут рады воспользоваться преследователи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия».