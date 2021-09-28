На автобус Черноморца была совершена очередная попытка нападения

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, что на автобус одесского клуба снова было совершено нападение.



«Какая-то машина прямо перед нами остановилась. Из нее вышел человек и начал стучать в окна и двери автобуса. Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось», – сказал Мороз.



По информации источника, при выезде из клубной базы в Совиньоне под колеса автобуса была брошена дымовая шашка, однако она не дала ожидаемого эффекта. Бросивший ее человек после этого обогнал транспортное средство «Черноморца» на мопеде и пытался снова сделать то же самое. Спустя несколько минут дорогу команде преградил автомобиль, хозяин которого стучал по автобусу и показывал оскорбительные жесты. До каких-либо серьезных последствий дело не дошло. Вскоре автобусу удалось продолжить путь на матч с «Ингульцом» (1:1).

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