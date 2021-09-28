На автобус Черноморца была совершена очередная попытка нападения

Трансферная политика одесского клуба нравится не всем

  • 28.09.2021 14:20
  • 2101 просмотр
  • 6 комментариев
На автобус Черноморца была совершена очередная попытка нападения
© YouTube

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, что на автобус одесского клуба снова было совершено нападение.
 
«Какая-то машина прямо перед нами остановилась.  Из нее вышел человек и начал стучать в окна и двери автобуса. Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось», – сказал Мороз.
 
По информации источника, при выезде из клубной базы в Совиньоне под колеса автобуса была брошена дымовая шашка, однако она не дала ожидаемого эффекта. Бросивший ее человек после этого обогнал транспортное средство «Черноморца» на мопеде и пытался снова сделать то же самое. Спустя несколько минут дорогу команде преградил автомобиль, хозяин которого стучал по автобусу и показывал оскорбительные жесты. До каких-либо серьезных последствий дело не дошло. Вскоре автобусу удалось продолжить путь на матч с «Ингульцом» (1:1). 

ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 28.09.2021 15:24
    0
    potemkin78, 28.09.2021 14:31
    а где ж наша хвалёная милиция и аман?
    в Одессе нет полиции? Или есть, но она пошла пописять?
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 28.09.2021 15:04
    +1
    Треба було пімідорами та яйцями закидати...
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 28.09.2021 15:03
    +1
    bonv, 28.09.2021 14:32
    Та вибігли всі і наваляли неадекватам так, щоб більше до автобуса і не підходили. Іди в мою машину постукай... Де охорона? Вже дістали ці типу фанати..
    В автобусі мабуть не було одеситів...
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 28.09.2021 14:58
    0
    мдааа...
    Ссылка
    bonv
    bonv, 28.09.2021 14:32
    +5
    Та вибігли всі і наваляли неадекватам так, щоб більше до автобуса і не підходили. Іди в мою машину постукай... Де охорона? Вже дістали ці типу фанати..
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.09.2021 14:31
    +6
    а где ж наша хвалёная милиция и аман?
    Ссылка
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