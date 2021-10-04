ФОТО. Мы – Одесса, вы – дерьмо. Фаны Черноморца продолжают запугивать клуб

Фанаты одесского «Черноморца» отличились еще одной провокационной выходкой.
Во время матча 10-го тура против «Колоса» (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили провокационный баннер «Мы – Одесса, вы – дерьмо», а один из фанатом даже показал в сторону футболистов голую задницу.
Отметим, что активные болельщики «Черноморца» не в первый раз пытаются насолить одесскому клубу. Фанатам не нравится выбранный вектор развития, при котором костяк команды составляют арендованный футболисты у киевского «Динамо».
Ранее на автобус «Черноморца» была совершена очередная попытка нападения.
Источник — Twitter
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ультра ДК какая бы она не была, вызывала на разговор Суркиса в первую очередь , когда тот назначил Луческу
Эти же упорно травят команду, в которой кстати не только динамовцы
Так топорно и глупо, что попахивает ахметовским баблом
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