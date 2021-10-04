ФОТО. Мы – Одесса, вы – дерьмо. Фаны Черноморца продолжают запугивать клуб

Ультрас одесского клуба снова отличились

  • 04.10.2021 12:56
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Мы – Одесса, вы – дерьмо. Фаны Черноморца продолжают запугивать клуб
© ФК Черноморец

Фанаты одесского «Черноморца» отличились еще одной провокационной выходкой.
 
Во время матча 10-го тура против «Колоса» (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили провокационный баннер «Мы – Одесса, вы – дерьмо», а один из фанатом даже показал в сторону футболистов голую задницу.
 
Отметим, что активные болельщики «Черноморца» не в первый раз пытаются насолить одесскому клубу. Фанатам не нравится выбранный вектор развития, при котором костяк команды составляют арендованный футболисты у киевского «Динамо».

Ранее на автобус «Черноморца» была совершена очередная попытка нападения.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 13:02 (изменен)
    0
    Интересно а почему к Климову не прийти ?
    ультра ДК какая бы она не была, вызывала на разговор Суркиса в первую очередь , когда тот назначил Луческу
    Эти же упорно травят команду, в которой кстати не только динамовцы
    Так топорно и глупо, что попахивает ахметовским баблом
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