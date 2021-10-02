Сыграла удачная замена. Колос одержал победу над Черноморцем

Безусловно, не все поединки в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги имели настолько высокий статус, как грядущее противостояния на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», однако и во встречах остальных пар команд было на что посмотреть нашему болельщику в эти выходные. В частности, субботняя программа национального первенства стартовала с игры ковалевского «Колоса» и одесского «Черноморца», каждому из которых требовалось исключительно побеждать для улучшения своей позиции в турнирной таблице.



Если от вернувшихся в наивысший дивизион «моряков» и можно было ожидать не самого удачного начала сезона, тем более, что в сторону клуба выдвинулся целый десант из футболистов юношеского состава киевского «Динамо» под предводительством Юрия Мороза, то вот от одного из наших еврокубковых бойцов провала увидеть точно не хотелось. Сначала, «Колос» уменьшил наше представительство на международной арене в квалификации Лиги конференций УЕФА, а уже вскоре распрощался с главным тренером Русланом Костышиным, с которым и связаны большинство успехов данного коллектива.





В результате всех этих перипетий, «колоски» так и не сумели набрать должный ход, поэтому за восемь сыгранных поединков, и с игрой против закарпатского «Миная» в запасе, набрали всего восемь очков, что точно не шло вровень с амбициями команды, которая еще несколько месяцев назад торжественно пробивалась в еврокубки.



Общее впечатление от первого тайма данного поединка осталось положительным – команды играли одновременно и в открытый футбол, и вместе с тем старались допускать минимальное количество ошибок у своих ворот, дабы не повторить очередной опыт негативного для себя результативного противостояния. Что характерно, в игре с высокими ставками в стартовой половине в ворота залетали исключительно «случайные» голы. К примеру, «Колосу» удалось открыть счет уже на 15-й минуте в результате нелепого рикошета мяча от головы Кадири, в которого неудачным выносом попал Вантух, после чего Лысенко в падении отправил мяч в сетку.





Ответ от подопечных Юрия Мороза также произошел не без львиной доли везения. Красивое завершение прострела Вантуха с левого фланга пяткой от Смирного стало возможным только благодаря тому, что «колоски» в нужный момент не совладали выбиванием мяча за пределы своей штрафной площадки, после подачи стандарта от Цитаишвили с правого фланга. Помимо этих эпизодов, команды предпочитали исполнять много фланговых подач, но если у «Колоса» они были успешными лишь в редких случаях, то «Черноморец» создал дополнительную пару моментов именно таким образом, однако завершение было далеким от идеала.



Вторая половина матча началась с вынужденной замены Тараса Сакива в составе гостей, однако партнеры по команде дали Кириллу Петрову необходимый запас времени для того, чтобы качественно войти в поединок, но при этом Сергей Кузнецов не остановился в процессе ротации. На 58-й минут беларусский специалист сделал главный ход всего поединка – бросил в бой одновременно и Ренана, и Ситчинаву, и именно эта пара футболистов сделал игру для его команды. Уже в первой атаке навес от Ники с правого фланга был завершен усилиями Абнера на дальней штанге, благодаря чему «Колос» во второй раз вышел вперед по счету.





У «Черноморца» было достаточно сил и времени для того, чтобы проводить ответные атаки в надежде на очередное спасение. У команды Юрия Мороза на поле присутствовал неугомонный Авагимян, но противостоял ему не менее фантастический голкипер Фесюн, который уберег свои ворота от дополнительных пропущенных мячей в критических ситуациях. В итоге, в поединке, в котором обе команды больше любили играть в верховой футбол, одержали победу хозяева поля.



В следующем туре ковалевский «Колос» отправится на гостевой поединок против днепровского «Днепра-1», а одесский «Черноморец» будет проводить домашнюю игру против ровенского «Вереса», с которым не так давно боролся за выход в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Колос» – «Черноморец» - 2:1



Лысенко, 15, Ренан, 59 – Смирный, 29



Павловец, 16 – Дубко, 34, Смирный, 83, Брагару, 88

«Колос»: Фесюн – Сакив (Петров, 50), Черноморец, Новак, Павловец, Ильин – Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренан, 58) – Лысенко (Ситчинава, 58).

«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Дубко, Кадири, Путря – Авагимян (Брагару, 82), Михайленко, Смирный, Цитаишвили – Исаенко, Ванат (Бугай, 77).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



Удары (в створ): 11 (8) – 15 (11)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 4 – 0.

КОЛОС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C