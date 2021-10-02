В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле обыграл одесский «Черноморец» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Колос» – «Черноморец» - 2:1
Лысенко, 15, Ренан, 59 – Смирный, 29
Павловец, 16 – Дубко, 34, Смирный, 83, Брагару, 88
«Колос»: Фесюн – Сакив (Петров, 50), Черноморец, Новак, Павловец, Ильин – Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренан, 58) – Лысенко (Ситчинава, 58).
«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Дубко, Кадири, Путря – Авагимян (Брагару, 82), Михайленко, Смирный, Цитаишвили – Исаенко, Ванат (Бугай, 77).
Обзор матча
1:0. Гол Лысенко
1:1. Гол Смирного
2:1. Гол Ренана
Источник — Sport.ua
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