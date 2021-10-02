Колос – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10 тура УПЛ

  • 02.10.2021 16:00
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Колос – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле обыграл одесский «Черноморец» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Колос» – «Черноморец» - 2:1

Лысенко, 15, Ренан, 59 – Смирный, 29

Павловец, 16 – Дубко, 34, Смирный, 83, Брагару, 88

«Колос»: Фесюн – Сакив (Петров, 50), Черноморец, Новак, Павловец, Ильин – Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренан, 58) – Лысенко (Ситчинава, 58).

«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Дубко, Кадири, Путря – Авагимян (Брагару, 82), Михайленко, Смирный, Цитаишвили – Исаенко, Ванат (Бугай, 77).

Обзор матча

1:0. Гол Лысенко

1:1. Гол Смирного

2:1. Гол Ренана

Источник — Sport.ua

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