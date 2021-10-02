Сергей КУЗНЕЦОВ: «Три очка в матче с Черноморцем добавят нам уверенности»

Наставник «Колоса» после победы над «Черноморцем» (2:1) смотрит в будущее с оптимизмом.

«Сегодня была обоюдоострая, зрелищная игра. Обе команды много прессинговали, старались много атаковать, создавать моменты. Получилась зрелищная игра, которая, думаю, понравилась.

По разным причинам у нас была ротация. Несколько человек после матча с «Ворсклой» получили травмы и практически не готовились к этому поединку. Это Богданов и Милько. Некоторые игроки вернулись после травм и были готовы влиться в состав. Выбор пал на этих игроков. Мы старались выбрать сильнейших футболистов.

Конечно, эти три очка добавят нам уверенности. Чувствуется, что пока этой уверенности нам не хватает. Ведя в счете, мы хотим сохранить счет вместо того, чтобы удвоить его и довести до победы. Во втором тайме было точно также. Это психологический момент. Место в турнирной таблице накладывает свой опечаток. Надеюсь, что после сегодняшней победы мы станем уверенней. Пауза на сборные поможет нам подготовиться к следующим соперникам. Вперед мы смотрим с оптимизмом», - сказал Сергей Кузнецов.

После десятого тура в активе «Колоса» 11 очков и десятое место в турнирной таблице.