10-й тур
Колос К
2 : 1
Черноморец
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей КУЗНЕЦОВ: «Три очка в матче с Черноморцем добавят нам уверенности»

И.о. главного тренера «Колоса» прокомментировал победу над «Черноморцем» (2:1)

  • 02.10.2021 22:21
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Сергей КУЗНЕЦОВ: «Три очка в матче с Черноморцем добавят нам уверенности»
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Кузнецов

Наставник «Колоса» после победы над «Черноморцем» (2:1) смотрит в будущее с оптимизмом.

«Сегодня была обоюдоострая, зрелищная игра. Обе команды много прессинговали, старались много атаковать, создавать моменты. Получилась зрелищная игра, которая, думаю, понравилась.

По разным причинам у нас была ротация. Несколько человек после матча с «Ворсклой» получили травмы и практически не готовились к этому поединку. Это Богданов и Милько. Некоторые игроки вернулись после травм и были готовы влиться в состав. Выбор пал на этих игроков. Мы старались выбрать сильнейших футболистов.

Конечно, эти три очка добавят нам уверенности. Чувствуется, что пока этой уверенности нам не хватает. Ведя в счете, мы хотим сохранить счет вместо того, чтобы удвоить его и довести до победы. Во втором тайме было точно также. Это психологический момент. Место в турнирной таблице накладывает свой опечаток. Надеюсь, что после сегодняшней победы мы станем уверенней. Пауза на сборные поможет нам подготовиться к следующим соперникам. Вперед мы смотрим с оптимизмом», - сказал Сергей Кузнецов.

После десятого тура в активе «Колоса» 11 очков и десятое место в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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