В субботу, 2-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 14:00.

Под руководством Сергея Кузнецова «колоски» уже побеждали, однако все равно ситуация в турнирной таблице для хозяев предстоящего поединка выглядит далеко не самой радужной. В частности, уже по итогам десятого тура «Колос» может обогнать коллектив Юрия Мороза, но для этого «морякам» предстоит переступить через себя, и одержать победу на чужом поле по примеру того, как они это делали в гостях у «Мариуполя» (3:2) в недавнем прошлом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец».