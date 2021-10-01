В субботу 2 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный футбольный клуб будет принимать одесский «Черноморец».

«Колос»

Не таким представляли начало нового сезона футболисты «Колоса» и их болельщики. Все началось летом с вылета из Лиги конференций. А затем пошли неудачи в чемпионате страны, апогеем чего стало болезненное поражение от «Динамо» 0:7 и отставка главного тренера Руслана Костышина.

Ему на смену пришел Сергей Кузнецов, однако и у него пока дела идут не очень удачно. Уже при новом наставнике клуб из Ковалевки проиграл дома два матча «Мариуполю» 1:3 и «Ворскле» 0:1, правда, при этом сумел победить в гостях «Ингулец» 2:0.

Особенно тревожит тот факт, что «Колос» мало забивает. За 8 матчей (одна встреча с «Минаем» из 3-го тура перенесена на более поздний срок) в воротах соперников оказалось всего лишь 5 мячей. Это худший показатель среди всех участников Премьер-лиги на данный момент. Если дело и дальше так пойдет, то выбраться со дна турнирной таблицы представителю Украины в еврокубках двух последних лет будет крайне тяжело.

«Черноморец»

У одесситов другая проблема. Команда слишком много позволяет оппонентам забивать мячи в свои ворота. После 9 сыгранных поединков в графе пропущенные голы у моряков стоит цифра 22. То есть 2,4 мяча за игру. Кстати, еще ни разу в этом сезоне «Черноморец» не завершил встречу на ноль.

Наставник одесского клуба Юрий Мороз пытается что-то изменить в линии защиты, выпуская разное сочетание игроков, но пока все это без особого блеска: в пяти матчах из девяти его подопечные пропускали по три гола, а еще в трех - по два.

Единственным светлым пятном остается победа в Мариуполе над хозяевами поля 3:2. Однако даже в том поединке «Черноморец» был вынужден дважды разыгрывать мяч с центра поля, не считая первого касания в начале тайма, да еще при этом и отыгрываться.

Еще можно отметить, что одесская молодежь пока не научилась терпеть и доводить игру до победного результата. К примеру, в матчах с «Александрией» и в предыдущем туре с «Ингульцом», команда пропускала голы на последних минутах, теряя из-за этого очки.

Статистика встреч

Для «Колоса» и «Черномореца» это будет дебютный поединок в Премьер-Лиге. Интересно, что в сезоне 2018-2019 годов именно эти соперники встречались в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе в следующем чемпионате. Тогда одесситы финишировали на 11 месте в Премьер-Лиге, а «Колос» на 2 в первой лиге. В Одессе соперники сыграли вничью 0:0, а в Ковалевке победили хозяева поля со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов, Богданов, Милько, Ренан, Чурко, Ильин, Лысенко



«Черноморец»: Кучерук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух, Михайленко, Кравченко, Цитаишвили, Смирный, Авагимян, Ванат

2 октября, суббота