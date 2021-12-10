«Приоритет - УПЛ». Григорчук хочет вернуться к работе в Украине

Тренер пока находится без команды

  • 10.12.2021 13:28
  • 596 просмотров
  • 3 комментария
«Приоритет - УПЛ». Григорчук хочет вернуться к работе в Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на слухи о том, что Роман Григорчук может возглавить «Колос», наставник все еще остается без работы. Специалист ждет предложений в УПЛ.

«Я отдыхаю сейчас. Четыре месяца не работаю, а дальше увидим. Ничего конкретного нет, но соскучился по футболу. Предложения из УПЛ? Не могу сказать, что ничего не было, но конкретно говорить не буду».

«Лучше скажу, когда будет договоренность. Конечно, хочу работать в УПЛ, мой приоритет - Украина», - сказал Григорук.

Последним местом работы Григорчука был солигорский «Шахтер».

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 10.12.2021 13:49
    +1
    У Металіст на наступний сезон!
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    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 13:32
    +1
    Вот и хорошо, ждём всем миром.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 13:51
    0
    Вот бы Григор вернулся в Одессу или возглавил Ворсклу. Бидоныч МХ. Скрипа остался в Заре. Чемп был бы пушкой в следующем сезоне
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