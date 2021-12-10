«Приоритет - УПЛ». Григорчук хочет вернуться к работе в Украине

Несмотря на слухи о том, что Роман Григорчук может возглавить «Колос», наставник все еще остается без работы. Специалист ждет предложений в УПЛ.

«Я отдыхаю сейчас. Четыре месяца не работаю, а дальше увидим. Ничего конкретного нет, но соскучился по футболу. Предложения из УПЛ? Не могу сказать, что ничего не было, но конкретно говорить не буду».

«Лучше скажу, когда будет договоренность. Конечно, хочу работать в УПЛ, мой приоритет - Украина», - сказал Григорук.

Последним местом работы Григорчука был солигорский «Шахтер».