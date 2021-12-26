Вест Хэм готов вернуться к варианту с трансфером Матвиенко

Возможно, сделку удастся провернуть уже в январе

  • 26.12.2021 09:36
  • 1483 просмотра
  • 2 комментария
Вест Хэм готов вернуться к варианту с трансфером Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Лондонский «Вест Хэм», цвета которого ныне защищает Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрбека «Шахтера» Николая Матвиенко.

«Молотобойцы» давно наблюдают за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны всерьез нуждаются в левоногом центральном защитнике.

Матвиенко видится «Вест Хэму» едва ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах «молотобойцев» присутствует 29-летний центрбек «Бернли» Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за более молодого возраста и рабочей левой ноги.

Отмечается, что покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, которые поставлены на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, который является директором по профессиональному футболу и скаутингу в «Вест Хэме».

Контракт Николая Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Источник — The Athletic

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 26.12.2021 10:20
    +2
    11 млн - мало.
    25-30, плюс бонусы 5-10, зарплату 3 млн (чистыми) - если не так, то никак.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 26.12.2021 10:12
    0
    Ещё лучше подойдёт для АПЛ, чем даже Миколенко при всём уважении таланта младшего.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности