Вест Хэм готов вернуться к варианту с трансфером Матвиенко

Лондонский «Вест Хэм», цвета которого ныне защищает Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрбека «Шахтера» Николая Матвиенко.

«Молотобойцы» давно наблюдают за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны всерьез нуждаются в левоногом центральном защитнике.

Матвиенко видится «Вест Хэму» едва ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах «молотобойцев» присутствует 29-летний центрбек «Бернли» Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за более молодого возраста и рабочей левой ноги.

Отмечается, что покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, которые поставлены на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, который является директором по профессиональному футболу и скаутингу в «Вест Хэме».

Контракт Николая Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.