Вест Хэм готов вернуться к варианту с трансфером Матвиенко

Лондонский «Вест Хэм», цвета которого ныне защищает Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрбека «Шахтера» Николая Матвиенко.
«Молотобойцы» давно наблюдают за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны всерьез нуждаются в левоногом центральном защитнике.
Матвиенко видится «Вест Хэму» едва ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах «молотобойцев» присутствует 29-летний центрбек «Бернли» Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за более молодого возраста и рабочей левой ноги.
Отмечается, что покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, которые поставлены на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, который является директором по профессиональному футболу и скаутингу в «Вест Хэме».
Контракт Николая Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
Источник — The Athletic
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25-30, плюс бонусы 5-10, зарплату 3 млн (чистыми) - если не так, то никак.
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