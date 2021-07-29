Клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко

Лондонский «Вест Хэм», цвета которого защищает вингер Андрей Ярмоленко, проявляет интерес к еще одному украинскому футболисту – Николаю Матвиенко.

«Молотобойцы» ныне пребывают в поиске усиления линии обороны, и Матвиенко видится им одной из наиболее интересных кандидатур на рынке.

Также «Вест Хэм» оценивает возможность подписания защитника «Валенсии» Муктара Диакаби.

Отмечается, что у лондонского клуба есть средства на трансферы, а также то, что за Матвиенко «Вест Хэм» следит уже достаточно давно.

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