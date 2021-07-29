Клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко

В стане «молотобойцев» в сезоне-2021/22 может оказаться сразу два украинских легионера

  • 29.07.2021 22:04
  • 1786 просмотров
  • 10 комментариев
Клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко
© ФК Шахтер

Лондонский «Вест Хэм», цвета которого защищает вингер Андрей Ярмоленко, проявляет интерес к еще одному украинскому футболисту – Николаю Матвиенко.

«Молотобойцы» ныне пребывают в поиске усиления линии обороны, и Матвиенко видится им одной из наиболее интересных кандидатур на рынке.

Также «Вест Хэм» оценивает возможность подписания защитника «Валенсии» Муктара Диакаби.

Отмечается, что у лондонского клуба есть средства на трансферы, а также то, что за Матвиенко «Вест Хэм» следит уже достаточно давно.

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Источник — 90min

(4 голоса)

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.07.2021 22:37
    +2
    Ви мене звичайно вибачте, йолупні.... Но ви йолупні, бо у Ярмоленка немає клубу. І перестаньте писати дибільні заголовки, або знайдіть нормальних журналістів.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.07.2021 22:30
    0
    А ничего что Ингулец этому парню кидает за спину?
    А Лукаку корпусом толкает и Коля возле бокового.
    Блин. Коля это хороший левый бек, но не центральный, не портите пацану карьеру.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 29.07.2021 22:28
    +1
    этот брехливый сайт занимается тем что распространяет всякую чушь,уже Ярмоленка в Турцию продали, теперь очередь следующего.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:25
    +2
    Bulba_sumkin, 29.07.2021 22:24
    А в услугах Ярмоленка, как я понял, они уже не нуждаются?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:25
    +1
    maxlove, 29.07.2021 22:08
    «Разом — до нових перемог». Шахтар привітав з днем народження Крутого, який підтримує Путіна і відвідував окупований Крим
    Гениальный человек, очень талантливый, правильно сделали.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 29.07.2021 22:24
    +1
    А в услугах Ярмоленка, как я понял, они уже не нуждаются?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:24
    0
    Мечтать не вредно.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 22:11
    +2
    Шахтар не віддасть, у них проблеми з лімітом
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 22:10
    -2
    maxlove, 29.07.2021 22:08
    «Разом — до нових перемог». Шахтар привітав з днем народження Крутого, який підтримує Путіна і відвідував окупований Крим
    Та Ахметову похер, він його кращий дружбан, тим паче Ахметов більше не приїде в Донецьк, бо там його вб'ють або ми або вони
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 29.07.2021 22:08
    -3
    «Разом — до нових перемог». Шахтар привітав з днем народження Крутого, який підтримує Путіна і відвідував окупований Крим
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.07.2021 22:37
    +2
    Ви мене звичайно вибачте, йолупні.... Но ви йолупні, бо у Ярмоленка немає клубу. І перестаньте писати дибільні заголовки, або знайдіть нормальних журналістів.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:25
    +2
    Bulba_sumkin, 29.07.2021 22:24
    А в услугах Ярмоленка, как я понял, они уже не нуждаются?)
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 22:11
    +2
    Шахтар не віддасть, у них проблеми з лімітом
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 29.07.2021 22:28
    +1
    этот брехливый сайт занимается тем что распространяет всякую чушь,уже Ярмоленка в Турцию продали, теперь очередь следующего.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:25
    +1
    maxlove, 29.07.2021 22:08
    «Разом — до нових перемог». Шахтар привітав з днем народження Крутого, який підтримує Путіна і відвідував окупований Крим
    Гениальный человек, очень талантливый, правильно сделали.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 29.07.2021 22:24
    +1
    А в услугах Ярмоленка, как я понял, они уже не нуждаются?)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.07.2021 22:30
    0
    А ничего что Ингулец этому парню кидает за спину?
    А Лукаку корпусом толкает и Коля возле бокового.
    Блин. Коля это хороший левый бек, но не центральный, не портите пацану карьеру.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:24
    0
    Мечтать не вредно.
    Ссылка
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