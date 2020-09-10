Матвиенко – приоритетная трансферная цель для Вест Хэма

«Молотобойцы» постараются сделать все, чтобы подписать украинца в текущее окно

  • 10.09.2020 09:31
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Матвиенко – приоритетная трансферная цель для Вест Хэма
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко (справа)

Центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко является приоритетной трансферной целью для «Вест Хэма», сообщает Hammers News со ссылкой на подкаст авторитетного британского журналиста Дэвида Орнштейна.

Об интересе «молотобойцев» к Матвиенко стало известно еще в минувшем месяце, однако длительное время фаворитом за право подписать украинца в СМИ назывался «Наполи».

Теперь же, по данным источника, ставку на Матвиенко делают в «Вест Хэме», в котором понимают необходимость укрепления линии обороны на сезон-2020/21.

Недавно «Вест Хэм» продал Грейди Диангана, а вырученные от сделки 20 миллионов фунтов планирует направить на покупку защитника.

Кандидатура Матвиенко впечатляет главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса своей универсальностью, ведь украинец способен сыграть не только в центре обороны, но и на любом из флангов.

Ранее сообщалось, что Матвиенко готов перебраться в другой клуб АПЛ – «Лидс Юнайтед», хотя в «Шахтере» подчеркивали, что им «даже в голову не придет вести речь о продаже защитника».

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Источник — Hammers News

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Комментарии
    malyakowroma
      malyakowroma, 10.09.2020 10:30
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