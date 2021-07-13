Миколенко и Матвиенко – лучшие на Евро-2020 по выигранной борьбе в обороне

Защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Николай Матвиенко стали лидерами на Евро-2020 среди всех футболистов-участников турнира по проценту выигранных единоборств в обороне.

Бек «Динамо» Миколенко с 92% в активе единолично занял первую строчку в этом компоненте, в то время как защитник «Шахтера» Матвиенко оказался вторым с показателем 85,71%, что позволило Николаю обойти бека «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Больше в топ-10 по проценту выигранных единоборств в обороне из украинцев никто не попал, а вот в топ-30 нашлось место для Сергея Сидорчука (13-е место; 75%), Ильи Забарного (25-е место; 69,77%) и Тараса Степаненко (28-е место; 69,57%).