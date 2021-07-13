Миколенко и Матвиенко – лучшие на Евро-2020 по выигранной борьбе в обороне

Украинские защитники продемонстрировали удачную статистику на чемпионате Европы

  • 13.07.2021 16:41
  • 1099 просмотров
  • 11 комментариев
Миколенко и Матвиенко – лучшие на Евро-2020 по выигранной борьбе в обороне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Николай Матвиенко стали лидерами на Евро-2020 среди всех футболистов-участников турнира по проценту выигранных единоборств в обороне.

Бек «Динамо» Миколенко с 92% в активе единолично занял первую строчку в этом компоненте, в то время как защитник «Шахтера» Матвиенко оказался вторым с показателем 85,71%, что позволило Николаю обойти бека «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Больше в топ-10 по проценту выигранных единоборств в обороне из украинцев никто не попал, а вот в топ-30 нашлось место для Сергея Сидорчука (13-е место; 75%), Ильи Забарного (25-е место; 69,77%) и Тараса Степаненко (28-е место; 69,57%).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    мрнк
    online
      мрнк, 13.07.2021 17:16
    0
    OttoKesterr, 13.07.2021 17:11
    Відсоток виграних єдиноборств а не їх кількість. Відсоток говорить про скіл.
    В конечном счёте всё зависит от общего количества! Например, в НХЛ чаще всего больше сейвов у вратарей худших команд.
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    APL
    online
      APL, 13.07.2021 17:12
    +1
    syrkis-shybkis, 13.07.2021 17:00
    Ну да особенно Миколенко лучший,что даже из основы убрали в 1/8
    А в 1/4 Миколенко був кращим, не давши Санчо нічого зробити, а ось Матвієнко програвав багато, після чого ми пропускали, ось така кака виходить даун
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 13.07.2021 17:11
    0
    мрнк, 13.07.2021 16:55
    Это говорит о том, как нас возили. Оттуда и статистика.
    Відсоток виграних єдиноборств а не їх кількість. Відсоток говорить про скіл.
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 13.07.2021 17:04
    0
    Если Миколенко не теряет позицию, а играет 1 в 1, то его пройти практически невозможно. А правильное занятие позиции от опыта и тренера зависит.
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.07.2021 17:00
    -2
    Ну да особенно Миколенко лучший,что даже из основы убрали в 1/8
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    Jimmytile
    online
      Jimmytile, 13.07.2021 16:56
    -4
    Вопрос к автору статьи: если они лучшие, почему ни один ни другой не попали в символическую сборную евро?!
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    Skillz
    online
      Skillz, 13.07.2021 16:55
    -6
    Сейчас прибегут свидетели фк донбауло и будут кричать вывсёврёти, Мыкола провалил евро 2020, и цена его не 17млн, а 500 тыс, ибо не может он больше стоить чем голденвысер Витя
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    мрнк
    online
      мрнк, 13.07.2021 16:55
    -1
    Это говорит о том, как нас возили. Оттуда и статистика.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 13.07.2021 16:52
    -2
    Провали на Євро...
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 16:50
    +2
    Круто.
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    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 16:44
    +1
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 16:50
    +2
    Круто.
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    APL
    online
      APL, 13.07.2021 17:12
    +1
    syrkis-shybkis, 13.07.2021 17:00
    Ну да особенно Миколенко лучший,что даже из основы убрали в 1/8
    А в 1/4 Миколенко був кращим, не давши Санчо нічого зробити, а ось Матвієнко програвав багато, після чого ми пропускали, ось така кака виходить даун
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 16:44
    +1
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 13.07.2021 17:16
    0
    OttoKesterr, 13.07.2021 17:11
    Відсоток виграних єдиноборств а не їх кількість. Відсоток говорить про скіл.
    В конечном счёте всё зависит от общего количества! Например, в НХЛ чаще всего больше сейвов у вратарей худших команд.
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 13.07.2021 17:11
    0
    мрнк, 13.07.2021 16:55
    Это говорит о том, как нас возили. Оттуда и статистика.
    Відсоток виграних єдиноборств а не їх кількість. Відсоток говорить про скіл.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 13.07.2021 17:04
    0
    Если Миколенко не теряет позицию, а играет 1 в 1, то его пройти практически невозможно. А правильное занятие позиции от опыта и тренера зависит.
    Ссылка
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