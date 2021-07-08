Исторический рубеж на фоне странных провалов: итоги Евро-2020 для Украины

Это был успех или провал? Вы испытали только радость или исключительную горесть? Шевченко – герой или все-таки неудачник?

Наверное, ни на один из поставленных выше вопросов по итогам выступлений национальной сборной Украины в финальной части Евро-2020 нельзя дать однозначного ответа. Просто потому, что его не существует в природе. Главная команда нашей страны выступила весьма неоднозначно на турнире, где кто-то от нее ждал едва ли не выхода в полуфинал или финал, а кто-то предрекал, что «сине-желтые», как и в двух предыдущих попытках даже не выползут из группы. Впрочем, если даже ожидания настолько разнились, то стоит ли удивляться, что и итоговый результат получился достаточно трудным для однозначной оценки?

Но, каким бы сложным для анализа не казалось выступление сборной Украины на Евро-2020, попробуем хотя бы частично «разложить по полочкам» ключевые его аспекты.

Андрей Шевченко: выше головы не прыгнул, но и ниже плинтуса не упал

Финальная часть Евро-2020 была фантастической «выставкой талантов» не только для каждого футболиста сборной Украины, но и для ее тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Легендарный в прошлом игрок ныне пытается доказать футбольному миру, что и на тренерской стезе способен удивлять неординарными решениями, ставя качественную игру команде, которую, откровенно говоря, нельзя причислять к грандам европейского футбола.

Шевченко очаровал многих той игрой и тактической выучкой, которые украинцы показали в отборе на Евро-2020 и в первом розыгрыше Лиги наций. «Сине-желтые» заиграли совсем иначе, нежели это было при Михаиле Фоменко. Мы наконец-то осознали, что украинские игроки способны играть в футбол, а не отбиваться от сильных оппонентов все 90 минут в надежде на одну или две вылазки в контратаки. Да, результата Шевченко и его команде добиться удавалось не всегда, но в целом ситуация выглядела оптимистичной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Так совпало, что с пандемией коронавируса результаты сборной Украины начало лихорадить. Про злосчастный погром от Франции даже вспоминать не будем, но накануне финальной части Евро-2020 настораживали две ничьи против Финляндии и Казахстана, которых мы не смогли обыграть в родных стенах в рамках отбора на ЧМ-2022.

На Евро-2020 Шевченко и его подопечным предстояло показать, какая сборная Украины настоящая: та, что проходила отбор на чемпионат Европы, или та, с которой мы столкнулись накануне ее старта в главном турнире континента? Итоговый результат показал – что-то среднее. Шевченко вместе с помощниками в своих тактических задумках не прыгнул выше головы, но и ниже плинтуса не упал.

По сути, Шевченко так и не сумел найти ключей к таким командам, как Австрия или Англия – крайне прагматичным, физически мощным и готовым к активному противодействию сопернику на протяжении всего матча. С другой стороны, отрезок во втором тайме против Нидерландов, когда наши смогли отыграться с 0:2, а затем проиграли лишь из-за отсутствия опыта и стремления играть проще в первой трети поля, потрясающий по потенциалу первый тайм против Северной Македонии, и в целом добротный поединок в четвертьфинале против Швеции, когда Украина показала умение не только терпеть, но и добывать результат, когда представилась для этого возможность – все это можно занести в актив Шевченко.

Очевидно, что главный тренер сборной Украины очень рассчитывал себя показать на Евро-2020 в надежде получить хорошее предложение от топ-клуба, а с ним и возможность попробовать себя уже в ежедневной работе. Пока, наверное, такового не последует, но в Шевченко точно никто не разочаровался. Его еще больше «взяли на заметку», и теперь Андрею Николаевичу предстоит показать себя, решив еще один непростой ребус по выведению сборной Украины на ЧМ-2022. Ранее никому, кроме Олега Блохина, не удавалось сыграть с «сине-желтыми» на мировом чемпионате, и это еще одна планка, покорив которую, Шевченко сделает уверенный шаг к светлому тренерскому будущему.

Опыт не подвел, молодость не выстрелила

Говоря о персоналиях, нельзя не выделить выступление Андрея Ярмоленко. Именно он, пожалуй, стал главным «лучиком света» в сборной Украины на Евро-2020. Перед турниром приходилось слышать множество критики и неуверенности по поводу необходимости Ярмоленко в составе – мол, из-за травм выдал не лучший свой год в «Вест Хэме», да и вообще на лидера сборной уже не тянет, а ведь есть куда более молодой и яркий Цыганков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Но ярким Цыганков оказался только на фоне УПЛ, а на Евро-2020 не показал ровным счетом ничего, и вряд ли нынешним летом «Динамо» получит заманчивые предложения по трансферу Виктора. А вот Ярмоленко с первых матчей повел Украину за собой, и неудивительно, что именно Андрей с четырьмя баллами по системе «гол+пас» (2+2) стал наиболее результативным в составе «сине-желтых». Примечательно, что Ярмоленко и поныне является пятым на Евро-2020 по точности ударов – 56% попыток нашего вингера пришлись в створ ворот соперников. Опыт – это та штука, которая помогла Андрею, пребывающему все-таки далеко не в лучшей своей физической форме, выделяться в своей команде на турнире такого уровня.

Что касается других игроков, то здесь в равной степени можно выделить Яремчука, Матвиенко, Забарного, Шапаренко. Каждый из них в каком-то матче проявлял себя великолепно, но уже в следующей игре выглядел не столь ярко. Отсутствие стабильности – это то, с чем сборная Украины боролась весь турнир, но проблему чего решить так и не сумела. Почему подобное произошло – вопрос к Шевченко и его ассистентам, которые выбрали необычную модель подготовки к турниру, когда команда длительное время интенсивно готовилась и, возможно, физически оказалась чересчур вымотанной, ведь многие футболисты не имели достаточного времени на отдых после непростого сезона.

Сложно однозначно оценить выступления Виталия Миколенко, которого многие видели одной из потенциальных звезд Украины на Евро-2020. С одной стороны, наш защитник имеет в активе феноменальный показатель выигранных единоборств в обороне (92% - безоговорочное первое место на турнире), но с другой все мы помним, как Миколенко «повозил» малоизвестный на тот момент на отечественных просторах фулбек из Нидерландов Думфрис, да и в поединке с Северной Македонией Виталий выиграл лишь 38% своих дуэлей у соперников.

Минимум претензий может быть к Георгию Бущану, который оказался пятым на Евро-2020 по числу выполненных сейвов (15). С другой стороны, и его выступления оставляют привкус неоднозначности, ибо именно Бущан на текущий момент (то есть, без учета финала поединка) является лидером по пропущенным мячам на турнире – 10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Очевидно, большего все мы ждали от Александра Зинченко и Руслана Малиновского, но первый крайне мало отдыхал перед Евро-2020, и готовился к турниру в составе команды, а второй испытывал хронические проблемы со здоровьем, которые не позволили ему даже оказаться в заявке на матч четвертьфинала против Англии, а затем привели к операции. С другой стороны, ни Зинченко, ни Малиновский откровенно не разочаровали – они просто не прыгнули выше своего потолка, но критиковать их за это на фоне перечисленных проблем было бы вершиной невежества.

В цифрах – тоже без баланса

Если говорить в целом, то даже статистика сборной довольно противоречивая, как и само выступление нашей команды на Евро-2020. В некоторых компонентах «сине-желтые» оказались на очень высоких позициях, но под другим ракурсом можно было увидеть наших уже в когорте аутсайдеров.

Одними из показателей, которые наглядно иллюстрируют противоречивость игры сборной Украины являются индекс передач (число пасов в пересчете на минуту владения мячом) и число ключевых передач. Тут стоит отмечать, что по количеству передач на минуту владения мячом (индекс передач) Украина оказалась в когорте лучших команд Европы – на седьмой строчке, пропустив перед таких топов, как команды Германии, Испании, Франции, Португалии, Италии. С другой стороны, по среднему числу ключевых передач (это пасы, которые придают атакам креативное направление) «сине-желтые» лишь 21-вые, рядом со Словакией, Венгрией и Северной Македонией… Иными словами, динамику игре наши футболисты давали, а вот демонстрировать высокий КПД через игру в пас не могли.

Показатель Среднематчевое значение Место на Евро-2020 среди всех команд Передачи 456 9 % точных 87,8 8 Индекс передач 15,6 7 Ключевые передачи 1,91 21

Похожая ситуация наблюдается и в других статистических компонентах игры нашей сборной на Евро-2020. Возьмем для примера показатели касаний в штрафной, ударов по воротам и процента их попадания в створ, а также обводок и процента их успешности. Здесь ситуация не менее неоднозначная – к примеру, по касаниям в штрафной площади соперника сборная Украины оказалась седьмой на Евро-2020, но по ударам - лишь 20-той, что говорит не в пользу эффективной работы наших с мячом в финальной трети поля.

По среднематчевому количеству обводок у сборной Украины лишь 17-тый показатель на турнире. Но критиковать команду за это не стоит, если оценить эффективность этих действий, ведь по проценту попаданий в створ Украина третья на турнире, а по проценту успешных обводок – седьмая. То есть, эффективность близкая к максимальной. Другой вопрос, что все это фактически свидетельствует о том, что «сине-желтые», по сути, выжали свой максимум из имеющегося минимума возможностей.

Показатель Среднематчевое значение Место на Евро-2020 среди всех команд Касания в штрафной 15,8 7 Удары по воротам 7,3 20 % в створ 45,2% 3 Обводки 20 17 % успешных 55,7% 7

Завершим небольшой статистический разбор оборонительными показателями команды, где также нет определенного баланса, а наблюдается «разношерстность». По единоборствам в обороне сборная Украины занимает 12-тое место на Евро-2020, совершая в среднем за матч 57,7 таких действий. Вроде бы ничего примечательного, если не оценить качество ведения дуэлей в обороне (чуть выше мы особо выделяли показатель Миколенко именно в этом аспекте). А по нему сборная Украины – совершенно лучшая на турнире, ведь наши футболисты в среднем выходили победителями из 68,7% единоборств в обороне.

Из откровенных минусов и моментов, которые обязательно нужно подтягивать, и над которыми необходимо усердно работать – это статистика верховых единоборств (Украина худшая на турнире по среднему количеству участий в них, чем воспользовалась та же сборная Англия в четвертьфинале), достаточно низкая интенсивность единоборств и прессинга в целом, а также недостаток здоровой агрессии (по среднематчевому числу фолов Украина – последняя среди всех участников Евро-2020).

Показатель Среднематчевое значение Место на Евро-2020 среди всех команд Единоборства в обороне 57,7 12 % успешных 68,7% 1 Верховые единоборства 17,3 24 % успешных 48% 11 Интенсивность единоборств 4,5 19 Интенсивность прессинга 17,9 19 Фолы 7,6 24

Как видим, какой-либо однозначный вывод по такой игре сборной Украины на Евро-2020 сделать вряд ли представляется возможным. С одной стороны, «сине-желтые» покорили исторический для себя рубеж на чемпионате – четвертьфинал, но с другой – провалились в поединках против Австрии и Англии, да и второй тайм против Северной Македонии вряд ли могут занести себе в актив. Вроде бы моментами наша команда демонстрировала очень интересный футбол, который позволил ей отыграться против Нидерландов и смять в первом тайме Северную Македонию, а в овертаймах не дать шансов на успех Швеции, но с обратной стороны медали вновь-таки виднеется отсутствие стабильности, связанное то ли с психологическим настроем, то ли с огрехами в физической подготовке.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что можно сказать однозначно и без всяких сделок с совестью, так это слова благодарности всей нашей команде, которая на протяжении трех недель заставляла поверить, что Украина, несмотря на все ее проблемы, - это действительно футбольная страна, которая ни чем не хуже многих куда более экономически успешных государств Европы. Да, у нас есть проблемы, и они зачастую исправляются не так быстро, как хотелось бы, но благодаря команде Шевченко, как и когда-то дружине Блохина на ЧМ-2006, все мы осознаем, до каких рубежей способна добираться наша футбольная сборная, а от того не перестанем мечтать, что однажды увидим ее с «золотом» и чемпионским кубком. Не верите в это? А зря, ведь чудеса порой случаются – доказано сборной U-20 Александра Петракова на ЧМ-2019 в Польше…