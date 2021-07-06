Малиновский успешно перенес операцию

Игрок сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, процедура прошла успешно. Операцию провел профессор Джузеппе Сансонетти, который ранее оперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Предполагается, реабилитационный период займет около 45 дней.

Напомним, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0:4).