Малиновский успешно перенес операцию

Футболист будет восстанавливаться около 45 дней

  • 06.07.2021 13:22
  • 3753 просмотра
  • 8 комментариев
Малиновский успешно перенес операцию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, процедура прошла успешно. Операцию провел профессор Джузеппе Сансонетти, который ранее оперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Предполагается, реабилитационный период займет около 45 дней.

Напомним, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0:4).

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(14 голосов)

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Комментарии
    igor_986
    online
      igor_986, 06.07.2021 14:36
    0
    Восстанавливайся
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 14:33
    -1
    Куди він її переніс? В нього ж грижа!
    Ссылка
    AnatolijS
    online
      AnatolijS, 06.07.2021 13:59
    0
    Гравець
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 13:57
    +2
    Здоровья!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 13:55
    +6
    Бажаю найшвидшого одужання, та успішних майбутніх виступів за збірну України!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 06.07.2021 13:36
    0
    "Грою збірної України і «Аталанти»"
    Шо?
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 06.07.2021 13:28
    +8
    Вот и славно. Здоровья!
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.07.2021 13:27
    +12
    Желаю скорейшего восстановления и быстрого выхода на пик формы.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.07.2021 13:27
    +12
    Желаю скорейшего восстановления и быстрого выхода на пик формы.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 06.07.2021 13:28
    +8
    Вот и славно. Здоровья!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 13:55
    +6
    Бажаю найшвидшого одужання, та успішних майбутніх виступів за збірну України!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 13:57
    +2
    Здоровья!
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 06.07.2021 14:36
    0
    Восстанавливайся
    Ссылка
    AnatolijS
    online
      AnatolijS, 06.07.2021 13:59
    0
    Гравець
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 06.07.2021 13:36
    0
    "Грою збірної України і «Аталанти»"
    Шо?
    Ссылка
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