Даже не включили в заявку. Шевченко пояснил, что случилось с Малиновским

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что случилось с хавбеком команды Русланом Малиновским, который не попал в заявку на матч против Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020:

«У него травма, которая не позволила ему принять участие в сегодняшней игре. Мы надеялись, что он восстановится, но у него очень болит приводящая мышца.

Он попробовал сегодня утром потренироваться, но сразу стало понятно, что он еще не восстановился. Поэтому мы даже не стали включать его в заявку на игру».

ШЕВЧЕНКО: «Пока не будет хорошего чемпионата, сборную здесь не увидим»