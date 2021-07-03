3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.
Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Англия. Шевченко назвал состав на матч 1/4 финала Евро-2020
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Запас: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.
Отметим, что Руслана Малиновского вообще нет в заявке на игру. Травмированный Александр Зубков включен в список резервных игроков.
Источник — УЕФА
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