Украина – Англия. Шевченко назвал состав на матч 1/4 финала Евро-2020

3 июля в 22:00 в Риме пройдет матч 1/4 финала Евро-2020

  • 03.07.2021 20:45
  • 5928 просмотров
  • 25 комментариев
Украина – Англия. Шевченко назвал состав на матч 1/4 финала Евро-2020
© УАФ

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.

Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина Англия. Шевченко назвал состав на матч 1/4 финала Евро-2020

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Запас: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Отметим, что Руслана Малиновского вообще нет в заявке на игру. Травмированный Александр Зубков включен в список резервных игроков.

 

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Источник — УЕФА

(18 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno.
    online
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 21:03
    0
    Cherevik22, 03.07.2021 20:59
    Опять Миколенко, це можна валізи пакувати.
    пакуй и нах
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 21:02
    0
    Вячеслав Круссер, 03.07.2021 21:01
    зачем Миколенко?
    за прежние заслуги....у нас это принято, но в принципе, по теории вероятности уже должен хорошо сыграть
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 21:02
    -2
    Блин.. опять перепуганный миколенко, так хорошо со шведами без него отыграли.. ну а с Русланам то что!?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.07.2021 21:01
    -2
    зачем Миколенко?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 03.07.2021 21:01
    -4
    шапаренко на поле ждем беды..
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 21:01
    -1
    Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    Малиновського у заявці немає
    неужели конфликт с Шевой...нехорошо это
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 03.07.2021 21:00
    0
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:54
    Я не прав , сори, он не в заявке
    Джокер на півфінал
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 03.07.2021 21:00
    +1
    POWER, 03.07.2021 20:59
    Лучше бы вместо Сидорчука выставили Степаненко и он бы в центре защиты помогал.
    Да да да. Мы тоже все так умеем
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 03.07.2021 20:59
    -2
    Лучше бы вместо Сидорчука выставили Степаненко и он бы в центре защиты помогал.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 03.07.2021 20:59
    -1
    Опять Миколенко, це можна валізи пакувати.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno.
    online
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 20:56
    +2
    Frankov11, 03.07.2021 20:51
    Какой левый фланг,мыкола за три игры не выполнил не одной точной подачи и паса в чужую штрафную.
    Но сделал больше всех отборов на Евро. Плюс со шведами отдохнул
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 03.07.2021 20:56
    +2
    Мамкины эксперты, сейчас скажут, что всё не правильно Шева сделал
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:55
    +2
    Frankov11, 03.07.2021 20:51
    Какой левый фланг,мыкола за три игры не выполнил не одной точной подачи и паса в чужую штрафную.
    Притрушенный , что ты брешешь
    А ну быстро скинула количество кроссов Мыколы и процент точности ,
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:54
    0
    grig, 03.07.2021 20:53
    Спасибо. Если и вправду так. А то мелькнула непровереная информация - что Малиновский травмирован.
    Я не прав , сори, он не в заявке
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 03.07.2021 20:53
    +2
    Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    Малиновського у заявці немає
    Трагедь.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:53
    0
    Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    Малиновського у заявці немає
    Соррі це помилка походу
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 03.07.2021 20:53
    +1
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:51
    Джокер
    Спасибо. Если и вправду так. А то мелькнула непровереная информация - что Малиновский травмирован.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    +3
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:51
    Джокер
    Малиновського у заявці немає
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    0
    dudigo78, 03.07.2021 20:50
    Що за склад? Яка розстановка? Хто буде другим опорником? Миколенко?
    Очевидно, що Зіна або Шапа
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 03.07.2021 20:51
    -4
    kekandos, 03.07.2021 20:46
    будем надеяться, сегодня левый фланг не просядёт
    Какой левый фланг,мыкола за три игры не выполнил не одной точной подачи и паса в чужую штрафную.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:50
    +7
    Frankov11, 03.07.2021 20:49
    Опять мыкола в старте,видно Шева хочет домой побыстрей.
    Иди бутылки собирай
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    +3
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:51
    Джокер
    Малиновського у заявці немає
    Ссылка
    Kovalenkobrevno.
    online
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 20:56
    +2
    Frankov11, 03.07.2021 20:51
    Какой левый фланг,мыкола за три игры не выполнил не одной точной подачи и паса в чужую штрафную.
    Но сделал больше всех отборов на Евро. Плюс со шведами отдохнул
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 03.07.2021 20:56
    +2
    Мамкины эксперты, сейчас скажут, что всё не правильно Шева сделал
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:55
    +2
    Frankov11, 03.07.2021 20:51
    Какой левый фланг,мыкола за три игры не выполнил не одной точной подачи и паса в чужую штрафную.
    Притрушенный , что ты брешешь
    А ну быстро скинула количество кроссов Мыколы и процент точности ,
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 03.07.2021 20:53
    +2
    Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    Малиновського у заявці немає
    Трагедь.
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 03.07.2021 21:00
    +1
    POWER, 03.07.2021 20:59
    Лучше бы вместо Сидорчука выставили Степаненко и он бы в центре защиты помогал.
    Да да да. Мы тоже все так умеем
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 03.07.2021 20:53
    +1
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:51
    Джокер
    Спасибо. Если и вправду так. А то мелькнула непровереная информация - что Малиновский травмирован.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:51
    +1
    grig, 03.07.2021 20:48
    А где Малиновский?
    Джокер
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 20:50
    +1
    Що за склад? Яка розстановка? Хто буде другим опорником? Миколенко?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno.
    online
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 21:03
    0
    Cherevik22, 03.07.2021 20:59
    Опять Миколенко, це можна валізи пакувати.
    пакуй и нах
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 21:02
    0
    Вячеслав Круссер, 03.07.2021 21:01
    зачем Миколенко?
    за прежние заслуги....у нас это принято, но в принципе, по теории вероятности уже должен хорошо сыграть
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 03.07.2021 21:00
    0
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:54
    Я не прав , сори, он не в заявке
    Джокер на півфінал
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:54
    0
    grig, 03.07.2021 20:53
    Спасибо. Если и вправду так. А то мелькнула непровереная информация - что Малиновский травмирован.
    Я не прав , сори, он не в заявке
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:53
    0
    Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    Малиновського у заявці немає
    Соррі це помилка походу
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 20:52
    0
    dudigo78, 03.07.2021 20:50
    Що за склад? Яка розстановка? Хто буде другим опорником? Миколенко?
    Очевидно, що Зіна або Шапа
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 03.07.2021 20:48
    0
    А где Малиновский?
    Ссылка
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