3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.

Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Англия. Шевченко назвал состав на матч 1/4 финала Евро-2020

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Запас: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Отметим, что Руслана Малиновского вообще нет в заявке на игру. Травмированный Александр Зубков включен в список резервных игроков.